Учим немецкие слова и диалоги - приложение для пополнения словарного запаса немецких слов, путем тренировки памяти, по принципу вопрос-ответ. Программа сначала показывает немецкое слово, потом перевод на русском (или наоборот). В программе свыше 1700 слов и 172 немецких неправильных глаголов, а также диалоги.

Основные возможности программы: