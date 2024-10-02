Учим немецкие слова и диалоги для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.07 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Hardest
|Категории:
|Языки - Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 907 | Статистика
|Размер:
|6.27 Мб
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Учим немецкие слова и диалоги - приложение для пополнения словарного запаса немецких слов, путем тренировки памяти, по принципу вопрос-ответ. Программа сначала показывает немецкое слово, потом перевод на русском (или наоборот). В программе свыше 1700 слов и 172 немецких неправильных глаголов, а также диалоги.
Основные возможности программы:
- Возможность включать синтезатор речи для прослушивания немецких слов (чтобы синтезатор был качественный - установите Google TTS).
- Чтобы не стучать пальцем по экрану телефона карточки можно просматривать в автоматическом режиме, как с голосом так и без.
- Слова можно переводить с русского на немецкий и с немецкого на русский.
- Немецкие и русские детские загадки.
- Немецкие и российские новостные радиостанции для изучения/понимания устной речи (HRinfo, SWRinfo, B5 aktuel, Deutchlandfunk и другие.
- Диалоги (знакомства, в гостинице, аренда автомобиля).
- добавлены артикли для слов от F до G
- улучшено радио
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