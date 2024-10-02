Программы для Android » Образование » Языки » Учим немецкие слова и диалоги 5.07

Учим немецкие слова и диалоги для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.07 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Языки - Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 907 | Статистика
Размер:6.27 Мб
СКАЧАТЬ
Учим немецкие слова и диалоги скриншот № 1
Учим немецкие слова и диалоги скриншот № 2
Учим немецкие слова и диалоги скриншот № 3
Учим немецкие слова и диалоги скриншот № 4

Учим немецкие слова и диалоги - приложение для пополнения словарного запаса немецких слов, путем тренировки памяти, по принципу вопрос-ответ. Программа сначала показывает немецкое слово, потом перевод на русском (или наоборот). В программе свыше 1700 слов и 172 немецких неправильных глаголов, а также диалоги.

Основные возможности программы:

  • Возможность включать синтезатор речи для прослушивания немецких слов (чтобы синтезатор был качественный - установите Google TTS).
  • Чтобы не стучать пальцем по экрану телефона карточки можно просматривать в автоматическом режиме, как с голосом так и без.
  • Слова можно переводить с русского на немецкий и с немецкого на русский.
  • Немецкие и русские детские загадки.
  • Немецкие и российские новостные радиостанции для изучения/понимания устной речи (HRinfo, SWRinfo, B5 aktuel, Deutchlandfunk и другие.
  • Диалоги (знакомства, в гостинице, аренда автомобиля).
Что нового в Учим немецкие слова и диалоги 5.07?
  • добавлены артикли для слов от F до G
  • улучшено радио
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать busuubusuu 31.27.0(1094448)

busuu – легкий и эффективный способ выучить более 10 основных языков (испанский, английский,...

скачать Учим АнглийскийУчим Английский 7.4.5

Учим Английский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении английского языка. Программа предлагает более 6000 слов...

скачать DuolingoDuolingo 5.87.4

Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский,...

скачать Hello-Hello КитайскийHello-Hello Китайский 2.1

Hello-Hello Китайский - увлекательный способ изучить китайский язык. Это полноценный языковой...

скачать Слова Бегом Казахский языкСлова Бегом Казахский язык 1.7.3

Слова Бегом Казахский язык - полезное приложение для пользователей Android-смартфонов и...

скачать Разговорный английскийРазговорный английский 1.3.9

Бесплатное Android-приложение, которое предлагает более 200 уроков, разработанных для того,...

Отзывы о программе Учим немецкие слова и диалоги

Admin

Отзывов о программе Учим немецкие слова и диалоги 5.07 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв