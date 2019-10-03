ClamAV для Windows

ClamAV 0.102.0

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Описание ClamAV 0.102.0Описание   Скачать ClamAV 0.102.0СКАЧАТЬ (33,25 Мб) Скриншоты ClamAV 0.102.0Скриншоты (1)   Статистика ClamAV 0.102.0Статистика   Отзывы о ClamAV 0.102.0Отзывы (9)  
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3.39 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 3.39 из 5
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ClamAV - бесплатный антивирус, распространяемый с открытым исходным кодом. Основан на одноименном антивирусе для операционных систем Unix и Linux.

В программе присутствует поддержка проверки архивов (встроенная поддержка форматов RAR (2.0), ZIP, GZIP и BZIP2), имеется поддержка Mbox, Maildir и raw-форматов почтовых сообщений.

Этот антивирус работает в виде сканера "по запросу". То есть вы явно (вручную или встроенным планировщиком) должны дать программе указание сканировать файлы, каталоги или диски для сканирования. В то же время, дистрибутив включает в себя add-on для Microsoft Outlook, который автоматически сканирует почтовые вложения.

Кроме того, ClamAV снабжен утилитой обновления баз вирусов с поддержкой цифровой подписи.

ClamAV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 852
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе ClamAV

ильюхин про ClamAV 0.97.3 [06-01-2013]

Цэж просто кхлам...гы редкостное дерьмище
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Necromonger про ClamAV 0.97.3 [03-09-2012]

За четыре года работы в Linux вирусов именно для него ещё не встречал.
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Шамуэй про ClamAV 0.96.5 [31-01-2011]

Так вы сравните количество вирусов для Windows и Linux. На Linux вирусов очень мало.
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Pipec про ClamAV 0.96.5 [24-12-2010]

А говорили, что для Linux вирусов не существует(( Только собирался перейти. Тогда уж лучше Окна. Поможем сиротам, благодаря Биллу и ему подобным!!!
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BIOHAZARD про ClamAV 0.95-1a [26-08-2010]

ага, офигительный антивирь
в лёт находит все вирусы, правда даже те, которых нет

только что находил штук 200 Worm.Palevo-9668, но немного подумал, обновил базы и больше так не шутит
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