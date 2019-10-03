ClamAV - бесплатный антивирус, распространяемый с открытым исходным кодом. Основан на одноименном антивирусе для операционных систем Unix и Linux.

В программе присутствует поддержка проверки архивов (встроенная поддержка форматов RAR (2.0), ZIP, GZIP и BZIP2), имеется поддержка Mbox, Maildir и raw-форматов почтовых сообщений.

Этот антивирус работает в виде сканера "по запросу". То есть вы явно (вручную или встроенным планировщиком) должны дать программе указание сканировать файлы, каталоги или диски для сканирования. В то же время, дистрибутив включает в себя add-on для Microsoft Outlook, который автоматически сканирует почтовые вложения.

Кроме того, ClamAV снабжен утилитой обновления баз вирусов с поддержкой цифровой подписи.