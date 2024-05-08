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Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 157 | Статистика
Размер:21.93 Мб
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Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости - отличное приложение, благодаря которому можно с помощью ряда несложных упражнений уменьшить напряжение в мышцах, облегчить боль и стресс, повысить гибкость и увеличить амплитуду движений.

Программа включает упражнения для утренней разминки, растяжку перед сном, разминку перед и после бега, а также комплексы для различных групп мышц (спина, плечи, шея, поясница и пр.).

Особенности

  • упражнения на растяжку для всех групп мышц и подходят для всех пользователей, вне зависимости от возраста и пола.
  • Возможность создавать собственные упражнения.
  • Голосовое сопровождение всех упражнений с детальной анимацией и видео-уроками.
  • Для упражнений не требуется дополнительное оборудование.
  • Напоминания о тренировках.
  • Отслеживание сжигаемых калорий.
  • Автоматическая запись результатов обучения.
  • Диаграмма для отслеживания изменения веса.
  • Различные комплексы упражнений на все случаи жизни.
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