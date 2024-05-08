Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости - отличное приложение, благодаря которому можно с помощью ряда несложных упражнений уменьшить напряжение в мышцах, облегчить боль и стресс, повысить гибкость и увеличить амплитуду движений.

Программа включает упражнения для утренней разминки, растяжку перед сном, разминку перед и после бега, а также комплексы для различных групп мышц (спина, плечи, шея, поясница и пр.).

Особенности