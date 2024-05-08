Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 157 | Статистика
|Размер:
|21.93 Мб
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Упражнения для растяжки. Тренировка гибкости - отличное приложение, благодаря которому можно с помощью ряда несложных упражнений уменьшить напряжение в мышцах, облегчить боль и стресс, повысить гибкость и увеличить амплитуду движений.
Программа включает упражнения для утренней разминки, растяжку перед сном, разминку перед и после бега, а также комплексы для различных групп мышц (спина, плечи, шея, поясница и пр.).
Особенности
- упражнения на растяжку для всех групп мышц и подходят для всех пользователей, вне зависимости от возраста и пола.
- Возможность создавать собственные упражнения.
- Голосовое сопровождение всех упражнений с детальной анимацией и видео-уроками.
- Для упражнений не требуется дополнительное оборудование.
- Напоминания о тренировках.
- Отслеживание сжигаемых калорий.
- Автоматическая запись результатов обучения.
- Диаграмма для отслеживания изменения веса.
- Различные комплексы упражнений на все случаи жизни.
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Admin
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