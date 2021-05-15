Rise Up для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Serkan Özyılmaz
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 441 | Статистика
|Размер:
|69,88 Мб
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Rise Up - захватывающая аркада, в которой игроку для достижения высоких результатов придется проявить максимум сосредоточенности, внимания и реакции. Необходимо всеми силами помочь воздушному шарику подняться как можно выше, защищая его, с помощью специального щита, от различных опасностей, ведь если позволить шарику коснуться какого-либо объекта, то он сразу же лопнет и придется все начинать с самого начала.
Управлять щитом очень легко, но гораздо сложнее достичь высоких результатов. Для прохождения уровней можно использовать инерцию предметов и силу гравитации, огибая или разбивая препятствия. Присутствует возможность соревноваться с друзьями и другими игроками, стараясь занять как можно лучшее место в таблице лидеров.
Основные возможности игры:
- Абсолютно бесплатная и не требует никаких внутренних оплат.
- Наличие множества режимов с разными уровнями сложности.
- Рандомная генерация уровней, что позволяет избежать повторений.
- Возможность разблокировать новые шарики с другим дизайном.
- Простое управление и интуитивно понятный интерфейс.
- Таблица лидеров.
- Огромное количество всевозможных препятствий.
- Малое потребление системных ресурсов.
- новые препятствия
- новые шарики
- более плавный геймплей
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Admin
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