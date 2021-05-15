Rise Up для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 441 | Статистика
Размер:69,88 Мб
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Rise Up скриншот № 4

Rise Up - захватывающая аркада, в которой игроку для достижения высоких результатов придется проявить максимум сосредоточенности, внимания и реакции. Необходимо всеми силами помочь воздушному шарику подняться как можно выше, защищая его, с помощью специального щита, от различных опасностей, ведь если позволить шарику коснуться какого-либо объекта, то он сразу же лопнет и придется все начинать с самого начала.

Управлять щитом очень легко, но гораздо сложнее достичь высоких результатов. Для прохождения уровней можно использовать инерцию предметов и силу гравитации, огибая или разбивая препятствия. Присутствует возможность соревноваться с друзьями и другими игроками, стараясь занять как можно лучшее место в таблице лидеров.

Основные возможности игры:

  • Абсолютно бесплатная и не требует никаких внутренних оплат.
  • Наличие множества режимов с разными уровнями сложности.
  • Рандомная генерация уровней, что позволяет избежать повторений.
  • Возможность разблокировать новые шарики с другим дизайном.
  • Простое управление и интуитивно понятный интерфейс.
  • Таблица лидеров.
  • Огромное количество всевозможных препятствий.
  • Малое потребление системных ресурсов.
Что нового в Rise Up 3.0.5?
  • новые препятствия
  • новые шарики
  • более плавный геймплей
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