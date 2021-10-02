Bouncemasters! для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 524 | Статистика
Размер:95,81 Мб
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Bouncemasters! - грустная история про влюбленного пингвина, который стремится любыми способами попасть к предмету своих воздыханий. А так как летать он не умеет, то ваша задача ему помочь в этом.

Помощь будет заключаться в задании начального ускорения тушке пингвина, причем задавать это ускорение можно лопатой, бейсбольной битой, молотом и прочими подручными средствами. Во время полета нужно управлять пингвином таким образом, чтобы попадать в лежащих на льдине тюленей и всяких прочих моржей, от которых он рикошетит и тем самым продлевает свой полет. Также следует избегать столкновения с различными препятствиями, льдинами, айсбергами и пр.

Присутствует возможность прокачивать летный скил пингвина, улучшая его силу, высоту полета, прыжок и т.д. Награда будет зависеть от того, насколько далеко вы сможете запустить влюбленную птицу. Открывайте доступ к новым локациям, наслаждайтесь красочной анимированной графикой и не давайте пингвину попадать в смертельно опасные ловушки.

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