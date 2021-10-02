Bouncemasters! для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Playgendary
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 524 | Статистика
|Размер:
|95,81 Мб
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Bouncemasters! - грустная история про влюбленного пингвина, который стремится любыми способами попасть к предмету своих воздыханий. А так как летать он не умеет, то ваша задача ему помочь в этом.
Помощь будет заключаться в задании начального ускорения тушке пингвина, причем задавать это ускорение можно лопатой, бейсбольной битой, молотом и прочими подручными средствами. Во время полета нужно управлять пингвином таким образом, чтобы попадать в лежащих на льдине тюленей и всяких прочих моржей, от которых он рикошетит и тем самым продлевает свой полет. Также следует избегать столкновения с различными препятствиями, льдинами, айсбергами и пр.
Присутствует возможность прокачивать летный скил пингвина, улучшая его силу, высоту полета, прыжок и т.д. Награда будет зависеть от того, насколько далеко вы сможете запустить влюбленную птицу. Открывайте доступ к новым локациям, наслаждайтесь красочной анимированной графикой и не давайте пингвину попадать в смертельно опасные ловушки.
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Admin
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