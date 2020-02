Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 NVIDIA GeForce NOW - официальное приложение для Android, предоставляющее доступ к облачному игровому сервису Geforce Now, благодаря которому владельцы слабых устройств смогут играть последние новинки на ультра настройках. Geforce Now предлагает возможности играть в любые игры без необходимости использовать мощное устройство. Присутствует возможность играть на своем смартфоне и запускать ПК-игры на серверах GeForce NOW и транслировать их на свое мобильное устройство. Для оптимальной работы рекомендуется использовать стабильное интернет-подключение и один из поддерживаемых Bluetooth-геймпадов (Razer Raiju Mobile, Razer Junglecat, Steelseries Stratus Duo, Glap controller). Сервис доступен бесплатно и по подписке.