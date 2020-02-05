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NVIDIA GeForce NOW для Android

NVIDIA GeForce NOW 5.25.27942475 для Android

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Описание NVIDIA GeForce NOW 5.25.27942475 для AndroidОписание   Скачать NVIDIA GeForce NOW 5.25.27942475 для AndroidСКАЧАТЬ (33,31 Мб) Скриншоты NVIDIA GeForce NOW 5.25.27942475 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика NVIDIA GeForce NOW 5.25.27942475 для AndroidСтатистика   Отзывы о NVIDIA GeForce NOW 5.25.27942475 для AndroidОтзывы (0)  
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NVIDIA GeForce NOW - официальное приложение для Android, предоставляющее доступ к облачному игровому сервису Geforce Now, благодаря которому владельцы слабых устройств смогут играть последние новинки на ультра настройках.

Geforce Now предлагает возможности играть в любые игры без необходимости использовать мощное устройство.

Присутствует возможность играть на своем смартфоне и запускать ПК-игры на серверах GeForce NOW и транслировать их на свое мобильное устройство. Для оптимальной работы рекомендуется использовать стабильное интернет-подключение и один из поддерживаемых Bluetooth-геймпадов (Razer Raiju Mobile, Razer Junglecat, Steelseries Stratus Duo, Glap controller).

Сервис доступен бесплатно и по подписке.

NVIDIA GeForce NOW
NVIDIA GeForce NOW
NVIDIA GeForce NOW
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе NVIDIA GeForce NOW

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