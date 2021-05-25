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Великий Султан для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):2 / 714 | Статистика
Размер:73,45 Мб
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Великий Султан - увлекательная стратегия, в которой игроку предстоит стать во главе Османской империи. Вам предстоит не только традиционно строить город и воевать, но и очень внимательно отнестись к управлению государством.

Немаловажной деталью к успешному развитию империи, является назначение визиря, который будет определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Необходимо будет прокачивать умения и таланты, что положительно скажется на развитии государства.

Также стоит назначить талантливого военачальника, ведь завоевания территорий и оборона рубежей от соперников, является одной из ключевых составляющих вашей молодой империи.

Ну и какой же султан без гарема. Посещайте регулярно ваших наложниц, которые подарят вам наследников. Заключайте выгодные браки, тем самым улучшая свое положение и силу своего престола.

Особенности:

  • Управление империей в лице Султана;
  • Создание своего гарема;
  • Увеличивайте Ваши силу и влияние, соединяя браком ваших сыновей с дворянскими семьями;
  • Сражение в войне – призывайте военачальников и визирей, чтобы управлять армией;
  • PvP-сражения в реальном времени – возглавьте Османскую армию и завоюйте Европу;
  • Расширение своей Империи с помощью системы Гильдий - создавайте нерушимую связь с друзьями и новыми союзниками.
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