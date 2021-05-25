Великий Султан - увлекательная стратегия, в которой игроку предстоит стать во главе Османской империи. Вам предстоит не только традиционно строить город и воевать, но и очень внимательно отнестись к управлению государством.

Немаловажной деталью к успешному развитию империи, является назначение визиря, который будет определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Необходимо будет прокачивать умения и таланты, что положительно скажется на развитии государства.

Также стоит назначить талантливого военачальника, ведь завоевания территорий и оборона рубежей от соперников, является одной из ключевых составляющих вашей молодой империи.

Ну и какой же султан без гарема. Посещайте регулярно ваших наложниц, которые подарят вам наследников. Заключайте выгодные браки, тем самым улучшая свое положение и силу своего престола.

Особенности: