Великий Султан для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mechanist Internet Technologies Co., Ltd.
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 714 | Статистика
|Размер:
|73,45 Мб
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Великий Султан - увлекательная стратегия, в которой игроку предстоит стать во главе Османской империи. Вам предстоит не только традиционно строить город и воевать, но и очень внимательно отнестись к управлению государством.
Немаловажной деталью к успешному развитию империи, является назначение визиря, который будет определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Необходимо будет прокачивать умения и таланты, что положительно скажется на развитии государства.
Также стоит назначить талантливого военачальника, ведь завоевания территорий и оборона рубежей от соперников, является одной из ключевых составляющих вашей молодой империи.
Ну и какой же султан без гарема. Посещайте регулярно ваших наложниц, которые подарят вам наследников. Заключайте выгодные браки, тем самым улучшая свое положение и силу своего престола.
Особенности:
- Управление империей в лице Султана;
- Создание своего гарема;
- Увеличивайте Ваши силу и влияние, соединяя браком ваших сыновей с дворянскими семьями;
- Сражение в войне – призывайте военачальников и визирей, чтобы управлять армией;
- PvP-сражения в реальном времени – возглавьте Османскую армию и завоюйте Европу;
- Расширение своей Империи с помощью системы Гильдий - создавайте нерушимую связь с друзьями и новыми союзниками.
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