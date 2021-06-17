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Живые обои пайетки для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 632 | Статистика
Размер:9,78 Мб
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Живые обои пайетки - отличная возможность украсить экран своего смартфона и сделать его уникальным, благодаря живым обоям с яркими блестками (пайетками). Присутствует возможность настраивать цвет лицевой и обратной стороны пайеток, устанавливать вместо цвета забавные смайлики, менять форму блесток и пр.

Основные возможности:

  • Возможность самостоятельно создавать уникальные живые обои с блестками.
  • Простота в использовании.
  • Множество вариантов настройки.
  • Возможность выбора цвета лицевой и обратной стороны блесток.
  • Выбор формы блесток (круглый, восьмиугольный или алмазный).
  • Возможность устанавливать вместо цвета пайеток забавные смайлики и рожицы.
  • Возможность переворачивать блестки пальцем.
  • Возможность перевернуть блестки поверх иконок приложений.
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