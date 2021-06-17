Живые обои пайетки для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Webelinx Love Story Games
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 632 | Статистика
|Размер:
|9,78 Мб
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Живые обои пайетки - отличная возможность украсить экран своего смартфона и сделать его уникальным, благодаря живым обоям с яркими блестками (пайетками). Присутствует возможность настраивать цвет лицевой и обратной стороны пайеток, устанавливать вместо цвета забавные смайлики, менять форму блесток и пр.
Основные возможности:
- Возможность самостоятельно создавать уникальные живые обои с блестками.
- Простота в использовании.
- Множество вариантов настройки.
- Возможность выбора цвета лицевой и обратной стороны блесток.
- Выбор формы блесток (круглый, восьмиугольный или алмазный).
- Возможность устанавливать вместо цвета пайеток забавные смайлики и рожицы.
- Возможность переворачивать блестки пальцем.
- Возможность перевернуть блестки поверх иконок приложений.
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