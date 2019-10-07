SSD Fresh для Windows

SSD Fresh 2019.8.1

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Описание SSD Fresh 2019.8.1Описание   Скачать SSD Fresh 2019.8.1СКАЧАТЬ (2,65 Мб) Скриншоты SSD Fresh 2019.8.1Скриншоты (3)   Статистика SSD Fresh 2019.8.1Статистика   Отзывы о SSD Fresh 2019.8.1Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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SSD Fresh - полезная утилита для владельцев систем, оснащенных твердотельными SSD-накопителями, которая позволяет настроить систему для оптимального использования SSD диска, повысить производительность ОС, путем отключения ненужных служб и сервисов, а также уменьшает количество операций чтения и записи, тем самым увеличивая срок службы накопителя.

Каждая опция содержит подробное описание, что несомненно будет полезно неопытным пользователям. Процесс оптимизации может быть запущен как в автоматическом, так и ручном режиме.

Пользователю доступен график использования диска, обновляющийся в режиме реального времени, наглядную диаграмму с занятым/свободным пространством на диске, ведется учет параметров S.M.A.R.T. Присутствует возможность создать резервную копию выбранных параметров и восстановить ее в будущем.

Особенности приложения:

  • Повышает производительность SSD-накопителя после полного анализа, отключая бесполезные службы и отключая ненужные обращения к записи.
  • Просмотр полной информации о диске и изготовителе (емкость хранилища, количество занятого/свободного пространства).
  • Учет параметров S.M.A.R.T.
  • Полная совместимость с Windows 10.

 

SSD Fresh
SSD Fresh
SSD Fresh
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: €10.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе SSD Fresh

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