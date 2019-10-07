SSD Fresh - полезная утилита для владельцев систем, оснащенных твердотельными SSD-накопителями, которая позволяет настроить систему для оптимального использования SSD диска, повысить производительность ОС, путем отключения ненужных служб и сервисов, а также уменьшает количество операций чтения и записи, тем самым увеличивая срок службы накопителя.

Каждая опция содержит подробное описание, что несомненно будет полезно неопытным пользователям. Процесс оптимизации может быть запущен как в автоматическом, так и ручном режиме.

Пользователю доступен график использования диска, обновляющийся в режиме реального времени, наглядную диаграмму с занятым/свободным пространством на диске, ведется учет параметров S.M.A.R.T. Присутствует возможность создать резервную копию выбранных параметров и восстановить ее в будущем.

Особенности приложения: