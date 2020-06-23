Intel Driver & Support Assistant для Windows

Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6

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Описание Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6Описание   Скачать Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6СКАЧАТЬ (2,52 Мб) Скриншоты Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6Скриншоты (3)   Статистика Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6Статистика   Отзывы о Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6Отзывы (0)  
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4.14 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Intel Driver & Support Assistant - программа для поиска и обновления драйверов и программного обеспечения для аппаратных компонентов ПК.

Приложение автоматически проверит доступность новейших драйверов на сервере производителя и предложит выполнить их установку для исправления возможных проблем и расширения функциональности ваших устройств Intel.

Программа может идентифицировать интегрированные контроллеры графических систем Intel, аудиоустройства системных плат Intel, сетевые платы, чипсеты, материнские платы, а также устройства Intel NUC, Intel Compute Stick и Intel Compute Card.

Основные возможности:

  • Упрощенная идентификация драйверов, установленных Intel и сторонними компаниями.
  • Отображение доступных обновлений драйверов.
  • Сканирование информации системы и устройств для помощи во время поиска и устранения неисправностей службой поддержки.
  • Основной интерфейс с веб-сайтом поддержки Intel.
  • Предоставление интегрированной поддержки.
  • Наличие программы обновления драйверов Intel, Intel System Identification Utility и Intel System Support Utility
  • Ссылки на другую информацию поддержки.
Что нового в Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6?
  • Улучшенная производительность
  • Исправлены ошибки
Intel Driver & Support Assistant
Intel Driver & Support Assistant
Intel Driver & Support Assistant
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 864
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммы для драйверов
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Отзывы о программе Intel Driver & Support Assistant

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Отзывов о программе Intel Driver & Support Assistant 20.6.22.6 пока нет, можете добавить...

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