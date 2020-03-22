JoyToKey для Windows

JoyToKey 6.4.1

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Описание JoyToKey 6.4.1Описание   Скачать JoyToKey 6.4.1СКАЧАТЬ (2,01 Мб) Скриншоты JoyToKey 6.4.1Скриншоты (3)   Статистика JoyToKey 6.4.1Статистика   Отзывы о JoyToKey 6.4.1Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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JoyToKey - небольшая бесплатная утилита, позволяющая эмулировать функции клавиатуры и мыши для управления обычными программами (например офисные приложения Word, Excel и т.п., браузерные игры и т.д.) с помощью джойстика или геймпада. Присутствует возможность запрограммировать до 32 кнопок для джойстика, создавать разные профили и быстро переключаться между ними. Кроме этого имеется поддержка создания эмуляции нажатия клавиш мыши, а также функция автонажатия кнопок.

Ключевые особенности:

  • Возможность запрограммировать до 32 кнопок для джойстика.
  • Создание множества профилей с возможностью переключения между ними.
  • Настройка эмуляции для отдельных приложений.
  • Настройка эмуляции как одиночных клавиш, так и различных комбинаций.
  • Поддержка создания эмуляции нажатия клавиш мыши.
  • Функция автонажатия кнопок.
  • Встроенный мастер авто настройки.
JoyToKey
JoyToKey
JoyToKey
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)28 / 3 756
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе JoyToKey

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