Универсальный автокликер, предназначенный облегчить игровой процесс в онлайн играх. Основное предназначение данной программы - упростить рутинные действия до

VCam - эмулятор веб-камеры, позволяющий пользователям у которых отсутствует устройство видеозахвата с легкостью проводить конференции, дистанционное обучение,

VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную

VMware Workstation 15.5.2 build 15785246

VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка

JoyToKey 6.3

Простое в использовании приложение, которое дает возможность пользователю работать при помощи джойстика/геймпада в программах, которые его не поддерживают (офисное

LDPlayer 4.0.17

Производительный эмулятор Android, который позволяет пользователю играть в любимые мобильные игры на ПК. Приложение позволяет запускать несколько игр одновременно