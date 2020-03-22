VirtualBox 6.0.14.133895
VirtualBox - приложение, которое позволяет пользователю создавать виртуальные машины с конфигурациями реального ПК, и затем запускать на них любую операционную
VCam 6.3
VCam - эмулятор веб-камеры, позволяющий пользователям у которых отсутствует устройство видеозахвата с легкостью проводить конференции, дистанционное обучение,
BotMek 1.5.8
Универсальный автокликер, предназначенный облегчить игровой процесс в онлайн играх. Основное предназначение данной программы - упростить рутинные действия до
VMware Workstation 15.5.2 build 15785246
VMware Workstation - приложение для одновременного запуска на ПК нескольких операционных систем, благодаря использованию системы виртуализации. Реализована поддержка
JoyToKey 6.3
Простое в использовании приложение, которое дает возможность пользователю работать при помощи джойстика/геймпада в программах, которые его не поддерживают (офисное
LDPlayer 4.0.17
Производительный эмулятор Android, который позволяет пользователю играть в любимые мобильные игры на ПК. Приложение позволяет запускать несколько игр одновременно