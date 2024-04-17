Inware – небольшая бесплатная Android-утилита, которая предоставляет пользователю исчерпывающую информацию о мобильном устройстве.

С помощью программы можно легко получить практически всю информацию о программном и аппаратном обеспечении вашего девайса, например используемой операционной системе, центральном процессоре, оперативной памяти, дисплее, аккумуляторе и т.д.

Кроме этого приложение позволяет узнать кодовое название модели смартфона или планшета, определить предварительно загруженную версию Android, значения диафрагмы для каждой камеры в устройстве, температуру и состояние батареи и многое другое.