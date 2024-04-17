Inware для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.34 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pixel Monster
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 074 | Статистика
|Размер:
|3.47 Мб
|СКАЧАТЬ
Inware – небольшая бесплатная Android-утилита, которая предоставляет пользователю исчерпывающую информацию о мобильном устройстве.
С помощью программы можно легко получить практически всю информацию о программном и аппаратном обеспечении вашего девайса, например используемой операционной системе, центральном процессоре, оперативной памяти, дисплее, аккумуляторе и т.д.
Кроме этого приложение позволяет узнать кодовое название модели смартфона или планшета, определить предварительно загруженную версию Android, значения диафрагмы для каждой камеры в устройстве, температуру и состояние батареи и многое другое.
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