Inware для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.34 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 074 | Статистика
Размер:3.47 Мб
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Inware – небольшая бесплатная Android-утилита, которая предоставляет пользователю исчерпывающую информацию о мобильном устройстве.

С помощью программы можно легко получить практически всю информацию о программном и аппаратном обеспечении вашего девайса, например используемой операционной системе, центральном процессоре, оперативной памяти, дисплее, аккумуляторе и т.д.

Кроме этого приложение позволяет узнать кодовое название модели смартфона или планшета, определить предварительно загруженную версию Android, значения диафрагмы для каждой камеры в устройстве, температуру и состояние батареи и многое другое.

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