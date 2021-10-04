Epic Pen для Windows

Описание
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Оценка: 3.09/5 голосов - 260
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.9.117 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):10 / 17 362 | Статистика
Размер:16,79 Мб
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Epic Pen скриншот № 1
Epic Pen скриншот № 2

Epic Pen - удобная программа для Windows, позволяющая рисовать на экране компьютера - на рабочем столе, в окне открытых приложений, документах, папках и т.д., что может быть удобно при проведении презентаций, скринкастов или для создания аннотаций.

Интерфейс программы выполнен в виде вертикального бара, который можно перетащить в любое место рабочего стола. Доступны инструменты Карандаш, Маркер, Ластик, можно настраивать размер кисти, выбирать цвет, имеется инструмент быстрой очистки.

Также присутствует возможность создавать скриншоты и добавлять на него свои заметки, рисунки, комментарии, после чего полученный снимок экрана можно сохранить на компьютере в формате PNG. Поддерживается работа с горячими клавишами.

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Отзывы о программе Epic Pen

Александр. про Epic Pen 3.7.8 [27-04-2021]

После установки перестала работать демонстрация экрана в скайпе.
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