Epic Pen - удобная программа для Windows, позволяющая рисовать на экране компьютера - на рабочем столе, в окне открытых приложений, документах, папках и т.д., что может быть удобно при проведении презентаций, скринкастов или для создания аннотаций.

Интерфейс программы выполнен в виде вертикального бара, который можно перетащить в любое место рабочего стола. Доступны инструменты Карандаш, Маркер, Ластик, можно настраивать размер кисти, выбирать цвет, имеется инструмент быстрой очистки.

Также присутствует возможность создавать скриншоты и добавлять на него свои заметки, рисунки, комментарии, после чего полученный снимок экрана можно сохранить на компьютере в формате PNG. Поддерживается работа с горячими клавишами.