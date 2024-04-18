Рисованные самолёты - увлекательная аркада с оригинальным интерфейсом и необычной графикой, в которой игроку предстоит сесть за штурвал рисованных самолетов и продемонстрировать все свои способности воздушного аса.

Управляйте самолетом, собирая звезды и различные бонусы (ускорение, ремонт, защита и пр.), избегая столкновений с птицами, парашютистами, дельтапланеристами, вертолетами, дирижаблями, скайдайверами и грозовыми тучами. Нужно не только уметь виртуозно уклоняться от столкновений, но и уметь стрелять по противникам, сбрасывать бомбы, а также заправляться в воздухе.

Собирайте как можно больше звёзд для покупки новых самолётов. Открой все самолёты в своём гараже!

Особенности игры: