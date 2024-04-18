Рисованные самолёты для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|BYRIL
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 857 | Статистика
|Размер:
|32.54 Мб
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Рисованные самолёты - увлекательная аркада с оригинальным интерфейсом и необычной графикой, в которой игроку предстоит сесть за штурвал рисованных самолетов и продемонстрировать все свои способности воздушного аса.
Управляйте самолетом, собирая звезды и различные бонусы (ускорение, ремонт, защита и пр.), избегая столкновений с птицами, парашютистами, дельтапланеристами, вертолетами, дирижаблями, скайдайверами и грозовыми тучами. Нужно не только уметь виртуозно уклоняться от столкновений, но и уметь стрелять по противникам, сбрасывать бомбы, а также заправляться в воздухе.
Собирайте как можно больше звёзд для покупки новых самолётов. Открой все самолёты в своём гараже!
Особенности игры:
- Простое управление.
- Оригинальный дизайн и звуковые эффекты.
- Много уровней и боссов.
- История в комиксах.
- Оптимизирована для телефонов и планшетов с экранами любого размера.
- Игра полностью бесплатна и без внутриигровых покупок.
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