Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Рисованные самолёты 1.0.6

Рисованные самолёты для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 857 | Статистика
Размер:32.54 Мб
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Рисованные самолёты - увлекательная аркада с оригинальным интерфейсом и необычной графикой, в которой игроку предстоит сесть за штурвал рисованных самолетов и продемонстрировать все свои способности воздушного аса.

Управляйте самолетом, собирая звезды и различные бонусы (ускорение, ремонт, защита и пр.), избегая столкновений с птицами, парашютистами, дельтапланеристами, вертолетами, дирижаблями, скайдайверами и грозовыми тучами. Нужно не только уметь виртуозно уклоняться от столкновений, но и уметь стрелять по противникам, сбрасывать бомбы, а также заправляться в воздухе.

Собирайте как можно больше звёзд для покупки новых самолётов. Открой все самолёты в своём гараже!

Особенности игры:

  • Простое управление.
  • Оригинальный дизайн и звуковые эффекты.
  • Много уровней и боссов.
  • История в комиксах.
  • Оптимизирована для телефонов и планшетов с экранами любого размера.
  • Игра полностью бесплатна и без внутриигровых покупок.
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