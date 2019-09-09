iClone Pro для Windows

iClone Pro 7.61.3304.1

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Описание iClone Pro 7.61.3304.1Описание   Скачать iClone Pro 7.61.3304.1СКАЧАТЬ (1,41 Гб) Скриншоты iClone Pro 7.61.3304.1Скриншоты (5)   Статистика iClone Pro 7.61.3304.1Статистика   Отзывы о iClone Pro 7.61.3304.1Отзывы (8)  
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4.33 из 5, всего оценок - 52
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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iClone Studio - программа для создания 3D-анимации. В ней пользователи cмогут найти уже готовых 3D-персонажей, а также все, что нужно для создания их виртуального жизненного пространства – одежду, реквизит, ландшафты. В приложении есть также большая библиотека движений, которые можно задавать персонажам. Но самая интересная возможность программы – использовать для лиц 3D-героев фотографии реальных людей.

Для этого используется запатентованная технология FaceTrix, превращающая фотографию в 3D. Конечно же, вряд ли созданные при помощи iClone Studio проекты можно воспринимать серьезно и использовать для работы, но в качестве 3D-скринсейверов, заставок для мобильных телефонов и DVD с домашним видео они подойдут просто великолепно.

iClone Pro
iClone Pro
iClone Pro
iClone Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $199.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 30 409
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D
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Отзывы о программе iClone Pro

Александр про iClone Pro 5.1 [08-02-2014]

Всегда приятно зайти на Ваш сайт. Когда встречаешь оранжевую картинку, сразу успокаиваются нервы, потому что знаешь, что скачка будет. Спасибо Вам.
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Роман про iClone Studio 4.31 [11-03-2012]

А как войти ?
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АНДРОН про iClone Studio 2.5 [16-02-2008]

прога отличная!Но цену загнули конечно!Будем ждать наших хакеров кагда они сламают её!
| 2 | Ответить

Merci про iClone Studio 2.5 [17-11-2007]

Merci
1 | | Ответить

Влад про iClone Studio 2.0 [26-03-2007]

Хотелось бы порлную версию
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