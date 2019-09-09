iClone Pro

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4.33 из 5, всего оценок - 52 Рейтинг программы - 4.33 из 5

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5 iClone Studio - программа для создания 3D-анимации. В ней пользователи cмогут найти уже готовых 3D-персонажей, а также все, что нужно для создания их виртуального жизненного пространства – одежду, реквизит, ландшафты. В приложении есть также большая библиотека движений, которые можно задавать персонажам. Но самая интересная возможность программы – использовать для лиц 3D-героев фотографии реальных людей.



Для этого используется запатентованная технология FaceTrix, превращающая фотографию в 3D. Конечно же, вряд ли созданные при помощи iClone Studio проекты можно воспринимать серьезно и использовать для работы, но в качестве 3D-скринсейверов, заставок для мобильных телефонов и DVD с домашним видео они подойдут просто великолепно.