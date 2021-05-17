ZEPETO для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 849 | Статистика
Размер:139,72 Мб
СКАЧАТЬ
ZEPETO скриншот № 2
ZEPETO скриншот № 3
ZEPETO скриншот № 4

ZEPETO - уникальное в своем роде приложение, которое представляет собой социальную сеть, в которой пользователи общаются друг с другом посредством своих анимированных 3D-аватаров, генерируемых программой с помощью технологии распознавания лиц.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать селфи или использовать фотографию из галереи, и программа автоматически превратит ее в вашу виртуальную копию. Созданный аватар можно редактировать по своему усмотрению, например менять внешний вид (прическу, цвет волос, форму лица, носа, разрез глаз и пр.), одежду, дома, а также создавать уникальные приветствия, комбинируя различные фразы с жестами или танцами.

Пользователи могут посещать различные чаты, получать доступ к профилю других пользователей, подписываться друг на друга, обмениваться сообщениями, фотографироваться с другими людьми, а также создавать собственные стикеры со своим аватаром и использовать их при общении с друзьями.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Моя говорящая АнджелаМоя говорящая Анджела 4.2.6.481

Моя говорящая Анджела – возьмите маленькую кошечку Анджелу на воспитание и устройте ей...

скачать СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 1.0.1300

Захватывающий текстовый квест СТАНЦИЯ ЗАРЯ-1 перенесет вас в недалекое будущее, в котором...

скачать Merge EmpiresMerge Empires 1.1.9

Мобильная увлекательная стратегия для Android, в которой игроку необходимо строить и...

скачать Фразы мемов рунетаФразы мемов рунета 10.0

Бесплатный сборник эпичных фраз мемов рунета, которые стали мемами и разошлись на цитаты....

скачать PouPou 1.4.84

Pou - приложение, после инсталляции которого в вашем Android-устройстве поселится довольно...

скачать Talking Ben the DogTalking Ben the Dog 3.8.1.13

Talking Ben the Dog - забавный пес, который сидит в кресле и читает газету, умеет производить...

Отзывы о программе ZEPETO

Admin

Отзывов о программе ZEPETO 3.1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв