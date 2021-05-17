ZEPETO - уникальное в своем роде приложение, которое представляет собой социальную сеть, в которой пользователи общаются друг с другом посредством своих анимированных 3D-аватаров, генерируемых программой с помощью технологии распознавания лиц.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать селфи или использовать фотографию из галереи, и программа автоматически превратит ее в вашу виртуальную копию. Созданный аватар можно редактировать по своему усмотрению, например менять внешний вид (прическу, цвет волос, форму лица, носа, разрез глаз и пр.), одежду, дома, а также создавать уникальные приветствия, комбинируя различные фразы с жестами или танцами.

Пользователи могут посещать различные чаты, получать доступ к профилю других пользователей, подписываться друг на друга, обмениваться сообщениями, фотографироваться с другими людьми, а также создавать собственные стикеры со своим аватаром и использовать их при общении с друзьями.