ZEPETO для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Naver Z Corporation
|Категории:
|другое - 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 849 | Статистика
|Размер:
|139,72 Мб
|СКАЧАТЬ
ZEPETO - уникальное в своем роде приложение, которое представляет собой социальную сеть, в которой пользователи общаются друг с другом посредством своих анимированных 3D-аватаров, генерируемых программой с помощью технологии распознавания лиц.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать селфи или использовать фотографию из галереи, и программа автоматически превратит ее в вашу виртуальную копию. Созданный аватар можно редактировать по своему усмотрению, например менять внешний вид (прическу, цвет волос, форму лица, носа, разрез глаз и пр.), одежду, дома, а также создавать уникальные приветствия, комбинируя различные фразы с жестами или танцами.
Пользователи могут посещать различные чаты, получать доступ к профилю других пользователей, подписываться друг на друга, обмениваться сообщениями, фотографироваться с другими людьми, а также создавать собственные стикеры со своим аватаром и использовать их при общении с друзьями.
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