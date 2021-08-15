Drive and Park для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SayGames
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 801 | Статистика
|Размер:
|52,54 Мб
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Drive and Park - продемонстрируйте навыки крутой парковки, попробовав припарковать свой автомобиль у тротуара, выполняя лихие полицейские развороты. При этом нужно не врезаться в другие припаркованные автомобили, стараться не заезжать на чужие парковочные места и перегораживать проезжую часть - в этих случаях сразу же появляется полицейский патруль и вам придется начинать все сначала.
Все машины имеют разные габариты и скорость, поэтому паркуются они по разному. Автомобили выпадают случайным образом из находящихся в гараже в данный момент. Более сложные машины приносят больше прибыли при удачной парковке, причем идеально выполненная парковка принесет вдвое больше монет.
Управление в игре очень простое - достаточно тапнуть по экрану и удерживать палец для выполнения разворота. Отпустив палец слишком рано вы перегородите проезжую часть, а если слишком поздно - вылетите на тротуар или столкнетесь с другими припаркованными машинами.
Продемонстрируйте свое мастерство и докажите, что вы являетесь самым настоящим королем парковки.
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