Drive and Park для Android

Описание
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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 801 | Статистика
Размер:52,54 Мб
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Drive and Park - продемонстрируйте навыки крутой парковки, попробовав припарковать свой автомобиль у тротуара, выполняя лихие полицейские развороты. При этом нужно не врезаться в другие припаркованные автомобили, стараться не заезжать на чужие парковочные места и перегораживать проезжую часть - в этих случаях сразу же появляется полицейский патруль и вам придется начинать все сначала.

Все машины имеют разные габариты и скорость, поэтому паркуются они по разному. Автомобили выпадают случайным образом из находящихся в гараже в данный момент. Более сложные машины приносят больше прибыли при удачной парковке, причем идеально выполненная парковка принесет вдвое больше монет.

Управление в игре очень простое - достаточно тапнуть по экрану и удерживать палец для выполнения разворота. Отпустив палец слишком рано вы перегородите проезжую часть, а если слишком поздно - вылетите на тротуар или столкнетесь с другими припаркованными машинами.

Продемонстрируйте свое мастерство и докажите, что вы являетесь самым настоящим королем парковки.

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