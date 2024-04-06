Lark Player для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.70.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobiuspace
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 941 | Статистика
|Размер:
|24,36 Мб
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Lark Player - бесплатный и простой в эксплуатации аудио и видеоплеер, который идеально подходит для комфортного просмотра видео или прослушивания любимых треков. Присутствует поддержка всех медиа форматов, настраиваемые плейлисты, наличие всех необходимых инструментов для управления воспроизведением, громкостью, яркостью видео, скоростью и пр., встроенный таймер сна, эквалайзер и др.
Ключевые особенности приложения:
- Наличие всех необходимых инструментов для управления воспроизведением, громкостью, яркостью видео, скоростью и т.д.
- Сменные темы оформления.
- Наличие встроенных аудио пресетов и 5-полосный эквалайзер.
- Воспроизведение аудио и видео (в разных форматах) с вашего устройства, SD-карты или YouTube.
- Возможность делиться своими любимыми песнями и видео с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.
- Возможность загружать файлы субтитров.
- Настраиваемые уведомления.
- Встроенный таймер сна и многое другое.
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