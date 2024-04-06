Lark Player для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.70.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 941 | Статистика
Размер:24,36 Мб
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Lark Player - бесплатный и простой в эксплуатации аудио и видеоплеер, который идеально подходит для комфортного просмотра видео или прослушивания любимых треков. Присутствует поддержка всех медиа форматов, настраиваемые плейлисты, наличие всех необходимых инструментов для управления воспроизведением, громкостью, яркостью видео, скоростью и пр., встроенный таймер сна, эквалайзер и др.

Ключевые особенности приложения:

  • Наличие всех необходимых инструментов для управления воспроизведением, громкостью, яркостью видео, скоростью и т.д.
  • Сменные темы оформления.
  • Наличие встроенных аудио пресетов и 5-полосный эквалайзер.
  • Воспроизведение аудио и видео (в разных форматах) с вашего устройства, SD-карты или YouTube.
  • Возможность делиться своими любимыми песнями и видео с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.
  • Возможность загружать файлы субтитров.
  • Настраиваемые уведомления.
  • Встроенный таймер сна и многое другое.
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Отзывы о программе Lark Player

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