Lark Player - бесплатный и простой в эксплуатации аудио и видеоплеер, который идеально подходит для комфортного просмотра видео или прослушивания любимых треков. Присутствует поддержка всех медиа форматов, настраиваемые плейлисты, наличие всех необходимых инструментов для управления воспроизведением, громкостью, яркостью видео, скоростью и пр., встроенный таймер сна, эквалайзер и др.

Ключевые особенности приложения: