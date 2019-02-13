Windows Paint - простой в использовании графический редактор, который отличается от всем привычного стандартного варианта, встроенного по умолчанию в операционную систему более понятным интерфейсом, большим количеством функций и детализированной графикой.

Панель инструментов содержит 17 инструментов и функций. С их помощью можно выполнять все необходимые задачи, включая сохранение, использование нового холста, заливку, масштабирование и развороты. Создавать рисунки можно, как в полноэкранном режиме, так и в уменьшенной форме окна.

Кроме того с помощью набора графических элементов пользователи могут добавлять: эллипсы и круги, контуры, пипетку, заливку, симметричное рисование, рамки. Утилита предусматривает перемещение и добавление слоев. Также программа содержит 7 наборов кистей. Присутствует возможность создавать свои комплекты, которыми вы пользуетесь чаще всего, и сохранить их в избранное.