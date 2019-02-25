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ФилВорд (Венгерский кроссворд) для Windows

ФилВорд (Венгерский кроссворд) 5.0

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Описание ФилВорд (Венгерский кроссворд) 5.0Описание   Скачать ФилВорд (Венгерский кроссворд) 5.0СКАЧАТЬ (757 Кб) Скриншоты ФилВорд (Венгерский кроссворд) 5.0Скриншоты (1)   Статистика ФилВорд (Венгерский кроссворд) 5.0Статистика   Отзывы о ФилВорд (Венгерский кроссворд) 5.0Отзывы (0)  
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ФилВорд (Венгерский кроссворд) - найдите и выделите на поле все слова из списка. Буквы каждого слова располагаются друг к другу вертикально и горизонтально. Для выделения слова нажмите мышкой на первую букву, проведите над всем словом и отпустите на последней.

Присутствует возможность изменять размер игрового поля в меню «Игра», настраивать размер шрифта и цвет в меню «Настройки». Имеются подсказки в меню «Помощь». Чтобы воспользоваться встроенным редактором слов нажмите меню «Редактор» (редактор открывает указанный вами файл, читает русскоязычные слова и предлагает отсортировать их на подходящие и неподходящие).

Скриншоты ФилВорд (Венгерский кроссворд):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 98, NT 4.x, ME, 2000, 2003, DOS
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыдругое - Кроссворды
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Отзывы о программе ФилВорд (Венгерский кроссворд)

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