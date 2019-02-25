ФилВорд (Венгерский кроссворд) - найдите и выделите на поле все слова из списка. Буквы каждого слова располагаются друг к другу вертикально и горизонтально. Для выделения слова нажмите мышкой на первую букву, проведите над всем словом и отпустите на последней.

Присутствует возможность изменять размер игрового поля в меню «Игра», настраивать размер шрифта и цвет в меню «Настройки». Имеются подсказки в меню «Помощь». Чтобы воспользоваться встроенным редактором слов нажмите меню «Редактор» (редактор открывает указанный вами файл, читает русскоязычные слова и предлагает отсортировать их на подходящие и неподходящие).