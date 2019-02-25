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Idle Supermarket Tycoon для Android

Idle Supermarket Tycoon 1.03 для Android

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Описание Idle Supermarket Tycoon 1.03 для AndroidОписание   Скачать Idle Supermarket Tycoon 1.03 для AndroidСКАЧАТЬ (61,21 Мб) Скриншоты Idle Supermarket Tycoon 1.03 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Idle Supermarket Tycoon 1.03 для AndroidСтатистика   Отзывы о Idle Supermarket Tycoon 1.03 для AndroidОтзывы (0)  
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Idle Supermarket Tycoon - если вы всегда морально готовились стать богатейшим владельцем супермаркетов, то это приложение как раз для вас. Увлекательный экономический симулятор, в котором игроку необходимо наладить свой бизнес, зарабатывать деньги и построить лучшую сеть супермаркетов в мире!

Начинать придется с небольшого магазинчика, но проявив предпринимательскую жилку можно неплохо раскрутиться - откройте пекарню, запустите продажу фруктов и овощей, предложите своим покупателям лучшие рыбу и мясо. Также можно предложить потенциальным клиентам парфюмерный отдел и отдел электроники. Улучшайте качество продукции и работы отделов. Расширяйте свой бизнес!

Нанимайте самых лучших продавцов, устанавливайте им конкурентную зарплату, предлагайте покупателям полезные и разнообразные продукты, постройте огромную парковку для клиентов, разрабатывайте различные эффективные маркетинговые стратегии, проводите исследования, чтобы предоставить посетителям огромный выбор. Их мнение и оценки необходимы для успешного бизнеса.

Основные возможности:

  • легкий и понятый игровой процесс;
  • различные задания, доступные для выполнения;
  • потрясающие анимация и 3D-графика;
  • уникальные продукты для продажи;
  • важные решения, помогающие расширять бизнес;
  • возможность делать облачные сохранения прогресса и продолжать играть на новом устройстве
Скриншоты Idle Supermarket Tycoon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
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Категории программыСимуляторы
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