Idle Supermarket Tycoon - если вы всегда морально готовились стать богатейшим владельцем супермаркетов, то это приложение как раз для вас. Увлекательный экономический симулятор, в котором игроку необходимо наладить свой бизнес, зарабатывать деньги и построить лучшую сеть супермаркетов в мире!

Начинать придется с небольшого магазинчика, но проявив предпринимательскую жилку можно неплохо раскрутиться - откройте пекарню, запустите продажу фруктов и овощей, предложите своим покупателям лучшие рыбу и мясо. Также можно предложить потенциальным клиентам парфюмерный отдел и отдел электроники. Улучшайте качество продукции и работы отделов. Расширяйте свой бизнес!

Нанимайте самых лучших продавцов, устанавливайте им конкурентную зарплату, предлагайте покупателям полезные и разнообразные продукты, постройте огромную парковку для клиентов, разрабатывайте различные эффективные маркетинговые стратегии, проводите исследования, чтобы предоставить посетителям огромный выбор. Их мнение и оценки необходимы для успешного бизнеса.

Основные возможности: