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Игра перенесет вас в волшебный мир мечей и магии. Она совмещает жанры пошаговой стратегии и градостроительного симулятора. Используя ресурсы и деньги, стройте здания
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Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
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Бомжара – начните жизнь с самого дна и достигайте феноменального успеха. В самом начале на жизни придется зарабатывать поиском пустых бутылок, мытьем машин и
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Мобильная Русская Рыбалка – симулятор рыбалки поможет скоротать время ожидания до поездки на настоящую речку или озеро. Как и в настоящей рыбалке, начните с
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CHAOS Боевые Вертолеты - отличный симулятор полетов на боевых вертолетах США, России и Европы, как например AH-64 «Апач», UH-60 «Черный ястреб», «Хинд», Ka-52
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Барабанная установка – симулятор баранов с качественной графикой и реалистичными звуками барабанов. Присутствует большое количество звуковых пресетов (Rock, Hip-Hop,