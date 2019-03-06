Ashampoo ActionCam для Windows

Ashampoo ActionCam 1.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ashampoo ActionCam 1.0.0Описание   Скачать Ashampoo ActionCam 1.0.0СКАЧАТЬ (89,15 Мб) Скриншоты Ashampoo ActionCam 1.0.0Скриншоты (3)   Статистика Ashampoo ActionCam 1.0.0Статистика   Отзывы о Ashampoo ActionCam 1.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ashampoo ActionCam – это программное обеспечение для редактирования и оптимизации видео с экшн-камер и дронов. Улучшайте контраст, цвета и баланс белого, чтобы получить впечатляющие видео. Дрожание камеры на видео с экшн-камер или дронов исправляется с помощью высоко интеллектуального алгоритма. При этом выполняется автоматическое исправление резкости видео, что значительно улучшает даже ужасные кадры.

Вы также можете эффективно устранять такое искажение от линзы как, например, эффект рыбьего глаза. В программу встроены готовые профили для всех основных моделей камер, таких как GoPro, для проведения оптимизации точно в цель. Присутствует возможность воспроизводить видео на любой скорости, чтобы создать эффекты ускоренного и замедленного видео.

Для добавления финальных штрихов Вы можете воспользоваться такими эффектами, как тилт-шифт и добавление надписей. Благодаря ясной компоновке интерфейса пользователя, Вы можете отражать, поворачивать и обрезать Ваши видео по нажатию по одной кнопке. Поскольку множество экшн-камер и дронов сохраняют длинные записи в нескольких файлах, ActionCam предоставляет возможность с лёгкостью объединить их в одно видео. Особые моменты Вы сможете экспортировать позднее. Мощная автоматическая оптимизация, редактирование видео и эффекты позволяют значительно улучить визуальную составляющую Ваших видео независимо от исходных данных.

Ashampoo ActionCam поддерживает все популярные форматы видео и кодеки в любом разрешении (в том числе HD, 2K и 4K). Множество функций для экономии времени могут быть использованы в пакетной обработке.

Что нового в Ashampoo ActionCam 1.0.0?
  • Мощное программное обеспечение для редактирование видео с экшн-камер и дронов
  • Стабилизируйте дрожащие видео
  • С лёгкостью вращайте, отражайте и изменяйте размер видео
  • Автоматическое исправление резкости видео
  • Обрезайте видео в любой формат
  • Исправляйте искажение линзы (эффект рыбьего глаза)
Ashampoo ActionCam
Ashampoo ActionCam
Ashampoo ActionCam
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1999 руб.
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

ВидеоМАСТЕР 12.0

ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

Sony Vegas Pro 16.0.0.361

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа

Avidemux 2.7.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

VideoPad Video Editor 7.03

VideoPad Video Editor - видеоредактор с поддержкой огромного количества графических и видео форматов. Предлагает широкий ряд эффектов перехода, средства оптимизации

скачать Adguard

Отзывы о программе Ashampoo ActionCam

Admin

Отзывов о программе Ashampoo ActionCam 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 