Ashampoo ActionCam – это программное обеспечение для редактирования и оптимизации видео с экшн-камер и дронов. Улучшайте контраст, цвета и баланс белого, чтобы получить впечатляющие видео. Дрожание камеры на видео с экшн-камер или дронов исправляется с помощью высоко интеллектуального алгоритма. При этом выполняется автоматическое исправление резкости видео, что значительно улучшает даже ужасные кадры.

Вы также можете эффективно устранять такое искажение от линзы как, например, эффект рыбьего глаза. В программу встроены готовые профили для всех основных моделей камер, таких как GoPro, для проведения оптимизации точно в цель. Присутствует возможность воспроизводить видео на любой скорости, чтобы создать эффекты ускоренного и замедленного видео.

Для добавления финальных штрихов Вы можете воспользоваться такими эффектами, как тилт-шифт и добавление надписей. Благодаря ясной компоновке интерфейса пользователя, Вы можете отражать, поворачивать и обрезать Ваши видео по нажатию по одной кнопке. Поскольку множество экшн-камер и дронов сохраняют длинные записи в нескольких файлах, ActionCam предоставляет возможность с лёгкостью объединить их в одно видео. Особые моменты Вы сможете экспортировать позднее. Мощная автоматическая оптимизация, редактирование видео и эффекты позволяют значительно улучить визуальную составляющую Ваших видео независимо от исходных данных.

Ashampoo ActionCam поддерживает все популярные форматы видео и кодеки в любом разрешении (в том числе HD, 2K и 4K). Множество функций для экономии времени могут быть использованы в пакетной обработке.