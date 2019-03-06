Emotica - уникальное в своем роде приложение, которое измеряет силу эмоций по голосу, позволяет снизить уровень стресса и делает жизнь более комфортной и продуктивной.

В основе программы лежит технология послойного анализа голоса, использует Вашу речь, чтобы оценить эмоции пользователя, включая энергичность, удовлетворенность, огорчение, злость, стресс, смущение, глубина обдумывания, креативность, сомнения, эмоциональность, возбуждение и концентрация.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать запись Вашего голоса длиной от 30 секунд, причем на какую угодно тему. Причем Emotica способна понять любой язык и любые акценты. После анализа голоса программа предоставляет наглядный отчет в цифрах, который содержит не только результат измерений, но и полезные индивидуальные и актуальные психологические советы. Результатами можно поделиться с близкими или опубликовать при желании в социальных сетях.

Особенности приложения: