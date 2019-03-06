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Emotica 1.4.4 для Android
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Emotica - уникальное в своем роде приложение, которое измеряет силу эмоций по голосу, позволяет снизить уровень стресса и делает жизнь более комфортной и продуктивной.
В основе программы лежит технология послойного анализа голоса, использует Вашу речь, чтобы оценить эмоции пользователя, включая энергичность, удовлетворенность, огорчение, злость, стресс, смущение, глубина обдумывания, креативность, сомнения, эмоциональность, возбуждение и концентрация.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать запись Вашего голоса длиной от 30 секунд, причем на какую угодно тему. Причем Emotica способна понять любой язык и любые акценты. После анализа голоса программа предоставляет наглядный отчет в цифрах, который содержит не только результат измерений, но и полезные индивидуальные и актуальные психологические советы. Результатами можно поделиться с близкими или опубликовать при желании в социальных сетях.
Особенности приложения:
- Приватность - анализируются очень короткие кусочки речи (до 10 миллисекунд), поэтому тема, конкретные слова или язык не имеют значения.
- Для оценки эмоций используются количественные шкалы - только точный результат, никакого угадывания или интерпретаций.
- Использование технологии послойного анализа голоса.
- Использование психологических рекомендаций подходящих к конкретной ситуации.
- Возможность поделиться результатами с близкими или опубликовать их в социальных сетях.
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