Emotica для Android

Emotica 1.4.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Emotica 1.4.4 для AndroidОписание   Скачать Emotica 1.4.4 для AndroidСКАЧАТЬ (7,11 Мб) Скриншоты Emotica 1.4.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Emotica 1.4.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Emotica 1.4.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Emotica - уникальное в своем роде приложение, которое измеряет силу эмоций по голосу, позволяет снизить уровень стресса и делает жизнь более комфортной и продуктивной.

В основе программы лежит технология послойного анализа голоса, использует Вашу речь, чтобы оценить эмоции пользователя, включая энергичность, удовлетворенность, огорчение, злость, стресс, смущение, глубина обдумывания, креативность, сомнения, эмоциональность, возбуждение и концентрация.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать запись Вашего голоса длиной от 30 секунд, причем на какую угодно тему. Причем Emotica способна понять любой язык и любые акценты. После анализа голоса программа предоставляет наглядный отчет в цифрах, который содержит не только результат измерений, но и полезные индивидуальные и актуальные психологические советы. Результатами можно поделиться с близкими или опубликовать при желании в социальных сетях.

Особенности приложения:

  • Приватность - анализируются очень короткие кусочки речи (до 10 миллисекунд), поэтому тема, конкретные слова или язык не имеют значения.
  • Для оценки эмоций используются количественные шкалы - только точный результат, никакого угадывания или интерпретаций.
  • Использование технологии послойного анализа голоса.
  • Использование психологических рекомендаций подходящих к конкретной ситуации.
  • Возможность поделиться результатами с близкими или опубликовать их в социальных сетях.
Emotica
Emotica
Emotica
Emotica
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

Гимнастика для глаз 2.3.8 для Android

Приложение для мобильных Android-устройств, которое предлагает топовые упражнения и тренинги, индивидуальные планы тренировок, информационные карты, рецепты для

MyFitnessPal 6.5.6 для Android

Счетчик калорий с большой пищевой базой данных и быстрым вводом данных о питании и упражнениях. Приложение может запоминать ваши любимые блюда, добавлять несколько

Справочник заболеваний 2.0.6 для Android

Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами

Напоминания о питье воды 1.3.8 для Android

Бесплатное приложение для Android-устройств, которое позволяет поддерживать хорошую физическую форму, с помощью регулярных напоминаний о необходимости пополнить свой

Тренировки для Дома 1.0.22 для Android

Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую форму, благодаря продуманным программам тренировок для всех основных

Пульсометр 1.2 для Android

Пульсометр - бесплатное Android-приложение, которое позволяет измерять пульс и сохранять результаты измерения

скачать Adguard

Отзывы о программе Emotica

Admin

Отзывов о программе Emotica 1.4.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 