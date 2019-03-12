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Английская разговорная практика - CUDU для Android

Английская разговорная практика - CUDU 3.9 для Android

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Описание Английская разговорная практика - CUDU 3.9 для AndroidОписание   Скачать Английская разговорная практика - CUDU 3.9 для AndroidСКАЧАТЬ (13,65 Мб) Скриншоты Английская разговорная практика - CUDU 3.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Английская разговорная практика - CUDU 3.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Английская разговорная практика - CUDU 3.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Английская разговорная практика - CUDU - это обучающее приложение, с помощью которого можно существенно улучшить свои разговорные навыки и заставляет почувствовать, что общение ведется с носителями языка.

Приложение помогает практически сразу улучшить навыки общения на английском языке на разные темы (в быту, путешествия, шоппинг, работа, погода и пр.).

Основные возможности приложения:

  • Более 200 тем, охватывающих все аспекты жизни.
  • Ежедневное общение.
  • Наиболее распространенные в английском языке идиомы.
  • Сотни общих предложений и выражений.
  • Качественная озвучка.
  • Возможность изучить основы грамматики.
  • Общие английские фразы.
  • Возможность практиковать настоящий живой разговор.
Английская разговорная практика - CUDU
Английская разговорная практика - CUDU
Английская разговорная практика - CUDU
Английская разговорная практика - CUDU
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Английская разговорная практика - CUDU

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