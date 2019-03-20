Parla - удобное приложение для быстрого изучения английского и других иностранных языков. Обучение проводится в игровой форме - достаточно просто выполнять короткие задания и отвечать на вопросы для закрепления знаний каждый день. Разработчики уверяют, что 29 часов, проведенных с Parla, равны по эффективности семестру в университете.

Приложение предлагает персональные советы и обучение, которые подстраивают процесс изучения языка для соответствия вашим предпочтениям и текущему уровню владения иностранным языком. Кроме этого программа анализирует успехи в обучении и разрабатывает учебный план, адаптированный под конкретного пользователя. С помощью приложения можно пополнить свой словарный запас, а также усвоить основные правила грамматики.

Благодаря наличию искусственного интеллекта, приложение будет делать упор именно на проблемных моментах в обучении, например, в произношении, написании, и будет чаще давать задания таким образом, чтобы исключить эти "белые" пятна. Персональный помощник с радостью поможет вам достигнуть уровня Intermediate или Advanced level.