Parla для Android

Parla 2.0.11 для Android

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Описание Parla 2.0.11 для AndroidОписание   Скачать Parla 2.0.11 для AndroidСКАЧАТЬ (37,12 Мб) Скриншоты Parla 2.0.11 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Parla 2.0.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Parla 2.0.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Parla - удобное приложение для быстрого изучения английского и других иностранных языков. Обучение проводится в игровой форме - достаточно просто выполнять короткие задания и отвечать на вопросы для закрепления знаний каждый день. Разработчики уверяют, что 29 часов, проведенных с Parla, равны по эффективности семестру в университете.

Приложение предлагает персональные советы и обучение, которые подстраивают процесс изучения языка для соответствия вашим предпочтениям и текущему уровню владения иностранным языком. Кроме этого программа анализирует успехи в обучении и разрабатывает учебный план, адаптированный под конкретного пользователя. С помощью приложения можно пополнить свой словарный запас, а также усвоить основные правила грамматики.

Благодаря наличию искусственного интеллекта, приложение будет делать упор именно на проблемных моментах в обучении, например, в произношении, написании, и будет чаще давать задания таким образом, чтобы исключить эти "белые" пятна. Персональный помощник с радостью поможет вам достигнуть уровня Intermediate или Advanced level.

Parla
Parla
Parla
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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