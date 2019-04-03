Программы для Android » Игры » Ролевые, RPG » RealmCraft 3D 3.9.2 для Android
RealmCraft 3D для Android

RealmCraft 3D 3.9.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание RealmCraft 3D 3.9.2 для AndroidОписание   Скачать RealmCraft 3D 3.9.2 для AndroidСКАЧАТЬ (70,2 Мб) Скриншоты RealmCraft 3D 3.9.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика RealmCraft 3D 3.9.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о RealmCraft 3D 3.9.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

RealmCraft 3D - неплохая вариация на тему Minecraft, в которой игроку также придется добывать пищу, ресурсы, материалы и отбиваться от ночных монстров. Присутствует возможность исследовать случайно генерируемые миры и возводить самые невероятные строения. Доступно два игровых режима, а также тестовый режим мультиплеера.

Ключевые особенности игры:

  • Высокая оптимизация игры и генерация мира под все современные устройства.
  • Случайно сгенерированные карты с полной свободой действий.
  • Динамически изменяющийся мир.
  • Два игровых режима: выживание Survival и творческий Creative (свободной постройки).
  • Множество различных блоков и предметов.
  • Различные типы местности: от лесов и пустынь до болот и тайги.
  • Тестовый режим мультиплеера, позволяющий играть с реальными людьми в Интернете.
  • Возможность пригласить в свой мир друзей и показать им свои достижения.
  • Общие и приватные чаты.
  • И многое другое.
RealmCraft 3D
RealmCraft 3D
RealmCraft 3D
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
ТОП-сегодня раздела "Ролевые, RPG"
 

Best Fiends 5.2.2 для Android

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься

Pokemon Go 0.79.3 для Android

Pokemon Go - мегапопулярная во всем мире игра с дополненной реальностью, где необходимо ловить и развивать карманных монстров - Покемонов. Повышайте свой тренерский

Средиземье: Тени войны 1.6.2.45625 для Android

Средиземье: Тени войны – история начинается с того, что Келебримбор создал новые Кольца власти, что бы занять место Саурона и стать Светлым Властелином. Вступите в

Sword of Chaos 7.0.8 для Android

Sword of Chaos - мобильная MMORPG для портативных устройств на базе Android, которая предлагает пользователю с головой погрузиться в мир жестоких схваток с игроками

Космические рейнджеры: Наследие 1.5.14 для Android

Мобильная версия популярной ролевой стратегии "Космические Рейнджеры", в которой игроку предстоит встать на защиту Галактики от неумолимых Доминаторов. Игрок может

Битва Героев: Орки и Зомби 1.0.0 для Android

Хотите вступить в настоящую схватку и получить адреналин? Обратите свое внимание на мобильную игру Битва Героев: Орки и Зомби, играть в которую вы можете в режиме

скачать Adguard

Отзывы о программе RealmCraft 3D

Admin

Отзывов о программе RealmCraft 3D 3.9.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 