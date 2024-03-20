Sword of Chaos для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Allstar Games
|Категории:
|Онлайн клиенты - Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 640 | Статистика
|Размер:
|97,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Sword of Chaos - мобильная MMORPG для портативных устройств на базе Android, которая предлагает пользователю с головой погрузиться в мир жестоких схваток с игроками со всех уголков земного шара, используя элементы беспрерывных боев и наслаждаясь уникальными визуальными эффектами.
Ключевые особенности Sword of Chaos:
- Проведите вашего героя через 20 сложных этажей.
- Овладейте магическими навыками, чтобы победить армию свирепых существ.
- Бои с кентаврами, оборотнями, центурионами и сатирами.
- Разнообразный геймплей, включая оборону башни, мировой босс и арену.
- Создайте свою гильдию и объединитесь с друзьями, чтобы сразиться с игроками других серверов.
- Примите участие в массовых 20 на 20 PvP сражениях.
- Общайтесь с товарищами по команде для координирования своих атак.
- Оснастите своего героя убойным луком из 68 возможных наборов.
- Исправлены существующие дыры в безопасности в версии OpenSSL.
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Отзывы о программе Sword of Chaos
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