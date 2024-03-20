Sword of Chaos - мобильная MMORPG для портативных устройств на базе Android, которая предлагает пользователю с головой погрузиться в мир жестоких схваток с игроками со всех уголков земного шара, используя элементы беспрерывных боев и наслаждаясь уникальными визуальными эффектами.

Ключевые особенности Sword of Chaos: