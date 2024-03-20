Sword of Chaos для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Онлайн клиенты - Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 640 | Статистика
Размер:97,21 Мб
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Sword of Chaos - мобильная MMORPG для портативных устройств на базе Android, которая предлагает пользователю с головой погрузиться в мир жестоких схваток с игроками со всех уголков земного шара, используя элементы беспрерывных боев и наслаждаясь уникальными визуальными эффектами.

Ключевые особенности Sword of Chaos:

  • Проведите вашего героя через 20 сложных этажей.
  • Овладейте магическими навыками, чтобы победить армию свирепых существ.
  • Бои с кентаврами, оборотнями, центурионами и сатирами.
  • Разнообразный геймплей, включая оборону башни, мировой босс и арену.
  • Создайте свою гильдию и объединитесь с друзьями, чтобы сразиться с игроками других серверов.
  • Примите участие в массовых 20 на 20 PvP сражениях.
  • Общайтесь с товарищами по команде для координирования своих атак.
  • Оснастите своего героя убойным луком из 68 возможных наборов.
Что нового в Sword of Chaos 7.0.10?
  • Исправлены существующие дыры в безопасности в версии OpenSSL.
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