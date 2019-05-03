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The Elder Scrolls: Blades для Android

The Elder Scrolls: Blades 1.0.2.763396 для Android

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Описание The Elder Scrolls: Blades 1.0.2.763396 для AndroidОписание   Скачать The Elder Scrolls: Blades 1.0.2.763396 для AndroidСКАЧАТЬ (94,07 Мб) Скриншоты The Elder Scrolls: Blades 1.0.2.763396 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика The Elder Scrolls: Blades 1.0.2.763396 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Elder Scrolls: Blades 1.0.2.763396 для AndroidОтзывы (0)  
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The Elder Scrolls: Blades - мобильная RPG от первого лица, разработанная компанией Bethesda Game Studios. По сюжету главный герой, состоящий в отряде Клинков, задача которых оберегать императора и его власть, был вынужден отправиться в изгнание. Но вернувшись в родные края он обнаруживает, что его дом разрушен.

Теперь герою нужно приложить немало усилий для восстановления родного города. Но игроку предстоит не только лишь созидать - также придется сражаться на настоящей арене, убивать мобов и выполнять разнообразные квесты.

Ключевые особенности:

  • Классическая RPG с подземельями.
  • Возможность по своему усмотрению строить и изменять город, возрождая его былое величие.
  • Участвуйте в грандиозных поединках на Арене, доказывая свое превосходство друзьям и соперникам.
  • Создавайте собственных персонажей и экипируйте их уникальным оружием, броней и способностями.
  • Штурмуйте бесконечные глубины Бездны с прогрессивной боевой системой.
The Elder Scrolls: Blades
The Elder Scrolls: Blades
The Elder Scrolls: Blades
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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Отзывы о программе The Elder Scrolls: Blades

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