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TriPeaks Solitaire Cards Queen для Android

TriPeaks Solitaire Cards Queen 1.0.9 для Android

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Описание TriPeaks Solitaire Cards Queen 1.0.9 для AndroidОписание   Скачать TriPeaks Solitaire Cards Queen 1.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (21,33 Мб) Скриншоты TriPeaks Solitaire Cards Queen 1.0.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика TriPeaks Solitaire Cards Queen 1.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о TriPeaks Solitaire Cards Queen 1.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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TriPeaks Solitaire Cards Queen - уникальная реализация солитера, которая сочетает в себе элементы всем знакомой карточной игры и RPG с насыщенным миром, запоминающимися героями и захватывающим сюжетом. Игрок может сыграть за Лену, которой нужно найти брата и разрешать конфликты путем раскладывая пасьянсы.

Исследуя огромную живописную карту, вы будете находить все новые и новые испытания. Новые части истории и матчи разблокируются за успешно разложенные пасьянсы. Каждый матч отличается от предыдущего, доступны разные варианты столов и правил.

Узнайте судьбу Лены и ее брата Артура, угодившего в тюрьму после убийства короля. Спасите Артура из тюрьмы, торгуясь с купцами и контрабандистами, заключая сделки со знатью и могущественными людьми. Заручитесь их поддержкой в обмен на выполнение разнообразных поручений и соберите магические артефакты, которые помогут вам добиться своего.

Особенности игры:

  • Насыщенный мир с запоминающимися героями и захватывающим сюжетом.
  • Огромная карта.
  • Открывайте особые приемы, используйте бонусные карты.
  • Уникальная рисованная графика.
TriPeaks Solitaire Cards Queen
TriPeaks Solitaire Cards Queen
TriPeaks Solitaire Cards Queen
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКарточные
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