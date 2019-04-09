TriPeaks Solitaire Cards Queen - уникальная реализация солитера, которая сочетает в себе элементы всем знакомой карточной игры и RPG с насыщенным миром, запоминающимися героями и захватывающим сюжетом. Игрок может сыграть за Лену, которой нужно найти брата и разрешать конфликты путем раскладывая пасьянсы.

Исследуя огромную живописную карту, вы будете находить все новые и новые испытания. Новые части истории и матчи разблокируются за успешно разложенные пасьянсы. Каждый матч отличается от предыдущего, доступны разные варианты столов и правил.

Узнайте судьбу Лены и ее брата Артура, угодившего в тюрьму после убийства короля. Спасите Артура из тюрьмы, торгуясь с купцами и контрабандистами, заключая сделки со знатью и могущественными людьми. Заручитесь их поддержкой в обмен на выполнение разнообразных поручений и соберите магические артефакты, которые помогут вам добиться своего.

Особенности игры: