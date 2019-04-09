TriPeaks Solitaire Cards Queen

Классическая Косынка 1.3.5 для Android
Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows
Пасьянс Солитер 1.11 для Android
Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать
Дурак+ 5.27 для Android
Дурак+ - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такая популярная игра как дурак, и пасьянсы косынка и паук. Присутствует многопользовательский
Дурак 2.3 для Android
Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов
Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android
Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная
Тысяча III+ 4.4 для Android
Тысяча III+ - сборник из пяти карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук, пирамида и солитер (свободная