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Сканер портов для Windows

Сканер портов 1.1

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Описание Сканер портов 1.1Описание   Скачать Сканер портов 1.1СКАЧАТЬ (14 Кб) Скриншоты Сканер портов 1.1Скриншоты (1)   Статистика Сканер портов 1.1Статистика   Отзывы о Сканер портов 1.1Отзывы (0)  
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Сканер портов - это удобный инструмент чтобы узнать, какие локальные порты открыты на вашем компьютере и какая программа их использует, также какой удаленный IP прослушивает локальный порт. Программа не требует инсталляции.

Данная утилита позволяет:

  • Увидеть, какие порты открыты.
  • На каких сокетах открыты порты: TCP или UDP.
  • Отфильтровать порты по состоянию: слушающие или активные.
  • Просмотреть соединения по IPv4 и IPv6.
  • Узнать внутренний и внешний IP, удаленный IP.
  • Получить имя процесса, который занимает порт.
  • Легкое переключение языков (на данный момент их три Русский, English, Deutsch).

Примечание! Для работы приложения необходимо наличие установленного .NET Framework 4.5.

Что нового в Сканер портов 1.1?
  • Добавлена поддержка языков: English, Deutsch
Сканер портов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Сканеры, сниферы
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Отзывы о программе Сканер портов

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