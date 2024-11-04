XCast для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8.4 Мб
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XCast – это приложение для передачи мультимедийного контента на различные устройства, поддерживающие DLNA, такие как Chromecast, Amazon Fire Stick, Xbox One и многие другие смарт-телевизоры. Оно позволяет без проводов транслировать локальные видео, музыку и изображения с вашего мобильного устройства на большой экран, обеспечивая удобное управление воспроизведением. Устанавливая XCast, пользователи могут насладиться просмотром личных мультимедиа-файлов на телевизоре без необходимости переносить файлы вручную.

XCast автоматически находит доступные устройства для трансляции и синхронизируется с ними, делая процесс подключения простым и быстрым. Приложение идентифицирует и сортирует все мультимедиа, хранящиеся на устройстве и SD-карте, помогая пользователю быстро создать плейлист. Встроенные функции, такие как случайное воспроизведение и циклический показ, позволяют персонализировать воспроизведение медиа, а элементы управления обеспечивают полное взаимодействие с процессом трансляции. Это делает XCast удобным инструментом для пользователей, стремящихся наслаждаться мультимедийным контентом на большом экране без сложных настроек.

Основные возможности приложения XCast:

  • трансляция видео, аудио и изображений с мобильного устройства на телевизор;
  • автопоиск доступных устройств для передачи контента;
  • поддержка широкого спектра устройств с поддержкой DLNA, включая Chromecast, Xbox One, Amazon Fire Stick, Smart TV (LG, Samsung, Sony и т.д.);
  • автоматическое распознавание и сортировка медиафайлов на устройстве и SD-карте;
  • возможность добавления локальных файлов в очередь воспроизведения;
  • режимы воспроизведения: случайный, повтор, последовательный;
  • управление воспроизведением: пауза, перемотка, регулировка громкости, переключение треков;
  • поддержка трансляции видео, аудиофайлов и слайд-шоу на большой экран.
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