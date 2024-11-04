XCast – это приложение для передачи мультимедийного контента на различные устройства, поддерживающие DLNA, такие как Chromecast, Amazon Fire Stick, Xbox One и многие другие смарт-телевизоры. Оно позволяет без проводов транслировать локальные видео, музыку и изображения с вашего мобильного устройства на большой экран, обеспечивая удобное управление воспроизведением. Устанавливая XCast, пользователи могут насладиться просмотром личных мультимедиа-файлов на телевизоре без необходимости переносить файлы вручную.

XCast автоматически находит доступные устройства для трансляции и синхронизируется с ними, делая процесс подключения простым и быстрым. Приложение идентифицирует и сортирует все мультимедиа, хранящиеся на устройстве и SD-карте, помогая пользователю быстро создать плейлист. Встроенные функции, такие как случайное воспроизведение и циклический показ, позволяют персонализировать воспроизведение медиа, а элементы управления обеспечивают полное взаимодействие с процессом трансляции. Это делает XCast удобным инструментом для пользователей, стремящихся наслаждаться мультимедийным контентом на большом экране без сложных настроек.

Основные возможности приложения XCast: