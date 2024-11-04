XCast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|InShot Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.4 Мб
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XCast – это приложение для передачи мультимедийного контента на различные устройства, поддерживающие DLNA, такие как Chromecast, Amazon Fire Stick, Xbox One и многие другие смарт-телевизоры. Оно позволяет без проводов транслировать локальные видео, музыку и изображения с вашего мобильного устройства на большой экран, обеспечивая удобное управление воспроизведением. Устанавливая XCast, пользователи могут насладиться просмотром личных мультимедиа-файлов на телевизоре без необходимости переносить файлы вручную.
XCast автоматически находит доступные устройства для трансляции и синхронизируется с ними, делая процесс подключения простым и быстрым. Приложение идентифицирует и сортирует все мультимедиа, хранящиеся на устройстве и SD-карте, помогая пользователю быстро создать плейлист. Встроенные функции, такие как случайное воспроизведение и циклический показ, позволяют персонализировать воспроизведение медиа, а элементы управления обеспечивают полное взаимодействие с процессом трансляции. Это делает XCast удобным инструментом для пользователей, стремящихся наслаждаться мультимедийным контентом на большом экране без сложных настроек.
Основные возможности приложения XCast:
- трансляция видео, аудио и изображений с мобильного устройства на телевизор;
- автопоиск доступных устройств для передачи контента;
- поддержка широкого спектра устройств с поддержкой DLNA, включая Chromecast, Xbox One, Amazon Fire Stick, Smart TV (LG, Samsung, Sony и т.д.);
- автоматическое распознавание и сортировка медиафайлов на устройстве и SD-карте;
- возможность добавления локальных файлов в очередь воспроизведения;
- режимы воспроизведения: случайный, повтор, последовательный;
- управление воспроизведением: пауза, перемотка, регулировка громкости, переключение треков;
- поддержка трансляции видео, аудиофайлов и слайд-шоу на большой экран.
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