MultiBootUSB для Windows

MultiBootUSB 9.2.0

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Описание MultiBootUSB 9.2.0Описание   Скачать MultiBootUSB 9.2.0СКАЧАТЬ (26,32 Мб) Скриншоты MultiBootUSB 9.2.0Скриншоты (2)   Статистика MultiBootUSB 9.2.0Статистика   Отзывы о MultiBootUSB 9.2.0Отзывы (0)  
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MultiBootUSB - удобный в использовании инструмент для установки нескольких дистрибутивов Linux на съемный USB-накопитель, с возможностью запуска нужной ОС без необходимости ее установки на ПК. Данная утилита идеальна подойдет всем, кому нуждается в быстром и легком способе установки ОС Linux без сложных настроек или дополнительных знаний в этой области, причем стоит отметить автоматизацию установки дистрибутивов при создании загрузочного USB-диска. Программа может работать на съемных носителях, поддерживает работу с ISO-файлами.

Кроме все вышеперечисленного приложение позволяет пользователю устанавливать Syslinux на USB-накопители и затем изменить файл конфигурации (syslinux.cfg). Также присутствует возможность протестировать установленные Linux-дистрибутивы с помощью встроенной утилиты QEMU.

В целом MultiBootUSB очень полезная утилита для пользователей, которым приходится часто устанавливать различные дистрибутивы Linux и работать с ними, поскольку данная программа позволяет значительно сэкономить их трудозатраты.

MultiBootUSB
MultiBootUSB
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе MultiBootUSB

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