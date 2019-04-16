MultiBootUSB - удобный в использовании инструмент для установки нескольких дистрибутивов Linux на съемный USB-накопитель, с возможностью запуска нужной ОС без необходимости ее установки на ПК. Данная утилита идеальна подойдет всем, кому нуждается в быстром и легком способе установки ОС Linux без сложных настроек или дополнительных знаний в этой области, причем стоит отметить автоматизацию установки дистрибутивов при создании загрузочного USB-диска. Программа может работать на съемных носителях, поддерживает работу с ISO-файлами.

Кроме все вышеперечисленного приложение позволяет пользователю устанавливать Syslinux на USB-накопители и затем изменить файл конфигурации (syslinux.cfg). Также присутствует возможность протестировать установленные Linux-дистрибутивы с помощью встроенной утилиты QEMU.

В целом MultiBootUSB очень полезная утилита для пользователей, которым приходится часто устанавливать различные дистрибутивы Linux и работать с ними, поскольку данная программа позволяет значительно сэкономить их трудозатраты.