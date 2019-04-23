TapScanner

CamScanner 5.9.3.20190301 для Android
CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки,
Mindly 1.14 для Android
Удобный и простой в использовании инструмент для создания ментальных карт на мобильных Android-устройствах. Благодаря приложению присутствует возможность легко
Import Contacts 0.0.4 для Android
Import Contacts - утилита для Android-коммуникаторов, позволяющая быстро и легко импортировать данные из файла в формате vCard в записную книгу контактов
Новая Почта 5.18 для Android
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут еще ближе и доступней. Открыв программу, вы получите такую информацию: адреса
Stocard 7.3.1 для Android
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве дисконтных карт различных магазинов (Спортмастер, Л'Этуаль, Gloria Jeans, COLIN'S,
Проверка Плагиата 3.5 для Android
Plagiarism Checker - приложение для проверки уникальности текста с помощью популярных поисковых систем, как например Google, Yahoo, Babylon, Google Scholar и Google