TapScanner для Android

TapScanner 2.0.52 для Android

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Описание TapScanner 2.0.52 для AndroidОписание   Скачать TapScanner 2.0.52 для AndroidСКАЧАТЬ (28,01 Мб) Скриншоты TapScanner 2.0.52 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика TapScanner 2.0.52 для AndroidСтатистика   Отзывы о TapScanner 2.0.52 для AndroidОтзывы (0)  
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TapScanner - простой в использовании сканер для Android, благодаря которому можно с легкостью сканировать различные документы, квитанции и визитки с помощью встроенной камеры с высоким качеством вывода в формат PDF.

Приложение умеет самостоятельно определять границы сканируемых документов, присутствует точная настройка изображения с множеством фильтров для улучшения качества и пр. Кроме этого имеется возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их другим пользователям.

Основные возможности:

  • Сканирование документов, квитанций и визиток.
  • Сканер документов автоматически определяет границы.
  • Точная настройка изображения с множеством фильтров для улучшения.
  • Легкое управление документами.
  • Высокое качество PDF или PNG.
  • Вывод текста со сканера напрямую.
  • Возможность подписывать и отправлять документы другим лицам для подписания электронной подписью.
TapScanner
TapScanner
TapScanner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе TapScanner

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