TapScanner - простой в использовании сканер для Android, благодаря которому можно с легкостью сканировать различные документы, квитанции и визитки с помощью встроенной камеры с высоким качеством вывода в формат PDF.

Приложение умеет самостоятельно определять границы сканируемых документов, присутствует точная настройка изображения с множеством фильтров для улучшения качества и пр. Кроме этого имеется возможность подписывать документы электронной подписью и отправлять их другим пользователям.

Основные возможности: