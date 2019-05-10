UninstallView для Windows

UninstallView 1.25

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Описание UninstallView 1.25Описание   Скачать UninstallView 1.25СКАЧАТЬ (86 Кб) Скриншоты UninstallView 1.25Скриншоты (4)   Статистика UninstallView 1.25Статистика   Отзывы о UninstallView 1.25Отзывы (0)  
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UninstallView - небольшая утилита, который собирает информацию обо всех программах, инсталлированных в вашей системе, и отображает детальную информация об установленном ПО в сводной таблице.

Данная программа позволяет получить информацию об установленных программах для локальной системы, для удаленного компьютера в сети, и для внешнего жесткого диска, подключенного к ПК. Кроме этого присутствует возможность быстро и легко удалить установленное программное обеспечение с ПК (в том числе с использованием тихой деинсталляции, если инсталлятор программы поддерживает эту функцию).

Полученные данные можно экспортировать в TXT, HTML, XML или CSV файл. Присутствует поддержка командной строки.

UninstallView
UninstallView
UninstallView
UninstallView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе UninstallView

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