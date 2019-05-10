UninstallView - небольшая утилита, который собирает информацию обо всех программах, инсталлированных в вашей системе, и отображает детальную информация об установленном ПО в сводной таблице.

Данная программа позволяет получить информацию об установленных программах для локальной системы, для удаленного компьютера в сети, и для внешнего жесткого диска, подключенного к ПК. Кроме этого присутствует возможность быстро и легко удалить установленное программное обеспечение с ПК (в том числе с использованием тихой деинсталляции, если инсталлятор программы поддерживает эту функцию).

Полученные данные можно экспортировать в TXT, HTML, XML или CSV файл. Присутствует поддержка командной строки.