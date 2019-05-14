KeepMouseSpeedOK - небольшая программа, которая позволяет пользователю полностью контролировать скорость указателя мыши, а также при необходимости блокировать ее, чтобы предотвратить нежелательные изменения.

Также приложение будет полезно пользователям, которым требуется часто изменять скорость курсора. Для этого не потребуется заходить в Панель управления. Достаточно просто запустить утилиту и выставить ползунок в нужное положение. Все изменения применяются сразу, в реальном времени. Присутствует возможность заблокировать автоматическое изменение скорости перемещения курсора мыши без вашего разрешения.

Кроме этого утилита позволяет легко перейти к настройкам мыши в Панели управления, чтобы быстро изменить настройки манипулятора.