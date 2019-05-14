KeepMouseSpeedOK для Windows

KeepMouseSpeedOK 1.22

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Описание KeepMouseSpeedOK 1.22Описание   Скачать KeepMouseSpeedOK 1.22СКАЧАТЬ (24 Кб) Скриншоты KeepMouseSpeedOK 1.22Скриншоты (1)   Статистика KeepMouseSpeedOK 1.22Статистика   Отзывы о KeepMouseSpeedOK 1.22Отзывы (0)  
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KeepMouseSpeedOK - небольшая программа, которая позволяет пользователю полностью контролировать скорость указателя мыши, а также при необходимости блокировать ее, чтобы предотвратить нежелательные изменения.

Также приложение будет полезно пользователям, которым требуется часто изменять скорость курсора. Для этого не потребуется заходить в Панель управления. Достаточно просто запустить утилиту и выставить ползунок в нужное положение. Все изменения применяются сразу, в реальном времени. Присутствует возможность заблокировать автоматическое изменение скорости перемещения курсора мыши без вашего разрешения.

Кроме этого утилита позволяет легко перейти к настройкам мыши в Панели управления, чтобы быстро изменить настройки манипулятора.

KeepMouseSpeedOK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе KeepMouseSpeedOK

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