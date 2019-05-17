Программа создания списка файлов и папок - бесплатное приложение, которое выполняет запись названий указанных файлов (и/или папок) в текстовый файл. В настройках необходимо указать, что именно записать: названия папок, файлов, полные пути к ним, размеры файлов. Далее следует выбрать папку, содержимое которой (включая вложенные папки) нужно записать и нажать "Выполнить".

При желании можно указать сетевой путь, но при работе с файлами в сети может возникнуть ошибка, связанная с максимальной длиной пути к файлу, зависящая от системы.