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Программа создания списка файлов и папок для Windows

Программа создания списка файлов и папок 1.3

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Описание Программа создания списка файлов и папок 1.3Описание   Скачать Программа создания списка файлов и папок 1.3СКАЧАТЬ (19 Кб) Скриншоты Программа создания списка файлов и папок 1.3Скриншоты (1)   Статистика Программа создания списка файлов и папок 1.3Статистика   Отзывы о Программа создания списка файлов и папок 1.3Отзывы (0)  
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Программа создания списка файлов и папок - бесплатное приложение, которое выполняет запись названий указанных файлов (и/или папок) в текстовый файл. В настройках необходимо указать, что именно записать: названия папок, файлов, полные пути к ним, размеры файлов. Далее следует выбрать папку, содержимое которой (включая вложенные папки) нужно записать и нажать "Выполнить".

При желании можно указать сетевой путь, но при работе с файлами в сети может возникнуть ошибка, связанная с максимальной длиной пути к файлу, зависящая от системы.

Программа создания списка файлов и папок
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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