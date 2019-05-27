DesktopNoteOK

Будильник 2.5.5
Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций. Например можно добавить запись с оповещением, о каком либо важном деле, и в
BIRTHDAY! millennium 4.12
BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует расчет переходящих праздников, определяемых относительно Пасхи,
Atomic Alarm Clock 6.3
Atomic Alarm Clock - программа, с помощью которой можно изменить стандартные часы в системном трее и расширить их функциональность
Simple Sticky Notes 4.5
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея
Стикеры 2.3.1
Стикеры - небольшое бесплатное приложение для создания заметок-напоминалок на рабочем столе в виде разноцветных стикеров. Присутствует возможность закреплять стикеры
TNR MoonLight - Лунный календарь 2.86
Симпатичный и функциональный лунный календарь. Рассчитывает лунный день, Луну в зодиаке, фазу Луны, качество дня, новолуние, полнолуние на 100 лет назад и вперед.