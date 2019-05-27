DesktopNoteOK для Windows

DesktopNoteOK 1.16

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Описание DesktopNoteOK 1.16Описание   Скачать DesktopNoteOK 1.16СКАЧАТЬ (121 Кб) Скриншоты DesktopNoteOK 1.16Скриншоты (1)   Статистика DesktopNoteOK 1.16Статистика   Отзывы о DesktopNoteOK 1.16Отзывы (0)  
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DesktopNoteOK - простая портативная утилита для создания небольших текстовых заметок прямо на рабочем столе ПК, чтобы они всегда были на виду и под рукой. Присутствует возможность кастомизировать внешний вид заметок (цвет, шрифт, размер, прозрачность и пр.).

Основные возможности программы:

  • Сменные темы оформления заметок.
  • Возможность выбора цвета фона и текста.
  • Возможность регулировки прозрачности.
  • Настройка шрифта.
  • Изменение размера заметок.
  • Пользовательский цвет фона.
  • Возможность отображать заметки поверх других окон.
DesktopNoteOK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе DesktopNoteOK

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