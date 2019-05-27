Фитнес-план 30 Дней - сборник физических упражнений для дома, которые были разработаны профессиональными тренерами по фитнесу на основе научных рекомендаций, и помогут вам улучшить свою физическую форму и состояние здоровья.

Приложение позволяет постепенно наращивать интенсивность тренировок с учетом особенностей человеческого организма, так что вам будет несложно придерживаться этого плана в повседневной жизни. Применив данный фитнес-план, можно быстро и эффективно улучшить физическую форму и убрать лишний вес. Каждый вызов делится на 3 уровня, от новичка до профи.

Особенности приложения: