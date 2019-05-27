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Фитнес-план 30 Дней для Android

Фитнес-план 30 Дней 1.0.51 для Android

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Описание Фитнес-план 30 Дней 1.0.51 для AndroidОписание   Скачать Фитнес-план 30 Дней 1.0.51 для AndroidСКАЧАТЬ (12,04 Мб) Скриншоты Фитнес-план 30 Дней 1.0.51 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Фитнес-план 30 Дней 1.0.51 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фитнес-план 30 Дней 1.0.51 для AndroidОтзывы (0)  
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Фитнес-план 30 Дней - сборник физических упражнений для дома, которые были разработаны профессиональными тренерами по фитнесу на основе научных рекомендаций, и помогут вам улучшить свою физическую форму и состояние здоровья.

Приложение позволяет постепенно наращивать интенсивность тренировок с учетом особенностей человеческого организма, так что вам будет несложно придерживаться этого плана в повседневной жизни. Применив данный фитнес-план, можно быстро и эффективно улучшить физическую форму и убрать лишний вес. Каждый вызов делится на 3 уровня, от новичка до профи.

Особенности приложения:

  • Автоматическая запись прогресса после тренировок.
  • Напоминания про ежедневные тренировки.
  • Видео руководства.
  • Постепенное увеличение интенсивности тренировок.
  • 30-дневный план тренировок для пресса.
  • 30-дневный план тренировок для всего тела.
  • 30-дневный план тренировок для ягодиц.
  • Возможность делиться результатами с друзьями в социальных сетях.
Фитнес-план 30 Дней
Фитнес-план 30 Дней
Фитнес-план 30 Дней
Фитнес-план 30 Дней
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Фитнес-план 30 Дней

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