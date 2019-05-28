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Stack Ball для Android

Stack Ball 1.0.37 для Android

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Описание Stack Ball 1.0.37 для AndroidОписание   Скачать Stack Ball 1.0.37 для AndroidСКАЧАТЬ (34,24 Мб) Скриншоты Stack Ball 1.0.37 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Stack Ball 1.0.37 для AndroidСтатистика   Отзывы о Stack Ball 1.0.37 для AndroidОтзывы (0)  
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Stack Ball - увлекательная аркада, в которой игроку предстоит разбивать шариком вращающиеся разноцветные платформы. У платформ имеются черные сегменты, которые не разбиваются. Поэтому стоит следить следить за появлением таких блоков и отпускать палец, чтобы в них не врезался шарик. Но если получится разогнать шар до максимальной скорости, то он сможет сломать даже эти препятствия.

Каждый игрок может выбрать свой собственный стиль: лететь на полной скорости к победе или же остановиться и подождать удобного момента.

Особенности:

  • Сумасшедшие скорости
  • Захватывающий геймплей
  • Сочные и яркие цвета
  • Просто и понятно
  • Убийца свободного времени
Stack Ball
Stack Ball
Stack Ball
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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