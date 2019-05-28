Stack Ball

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Веселая и увлекательная игра для Android-смартфонов и планшетов, в которой Вам нужно рисовать как можно быстрее, чтобы опередить соперников. Игроку предоставляется
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Angry Birds 2 – во второй части игры, помимо традиционной стрельбы из рогатки, придется применить стратегические навыки. Теперь к выбору птиц нужно подходить
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Racing Moto - гоняйте на байке по дорогам, обгоняя все встречные машины. Уворачивайтесь от столкновений с ними, газуйте, коснувшись дисплея Android-смартфона. Дроги
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Захватывающая игра для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит отбить могущественный артефакт у наглых и вороватых инопланетных
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Кулинарные страсти кипят на кухне, а клиенты не хотят долго ждать своих заказов. Возьмите на себя управление рестораном и начинайте готовить пончики, гамбургеры,
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Glow Hockey - интересная и динамичная аркада для Android с красивой красочной графикой. Сыграйте в хоккей с компьютером на четырех разных уровнях сложности. Можно