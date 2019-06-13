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Tap Tap Dash для Android

Tap Tap Dash 1.946 для Android

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Описание Tap Tap Dash 1.946 для AndroidОписание   Скачать Tap Tap Dash 1.946 для AndroidСКАЧАТЬ (18,23 Мб) Скриншоты Tap Tap Dash 1.946 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Tap Tap Dash 1.946 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tap Tap Dash 1.946 для AndroidОтзывы (0)  
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Tap Tap Dash - увлекательная аркада, от которой действительно будет сложно оторваться. В начале всё выглядит довольно банально и просто - персонаж бежит по петляющей дорожке и собирает кристаллы. Задача игрока вовремя тапать по экрану чтобы персонаж изменил направление или перепрыгнул препятствие, и при этом не упал с пути.

Но чем на более высокие уровни вы забираетесь, тем выше скорость, траектория движения невероятно усложняется и при этом дорожка поворачивается под самыми невероятными углами, что способно дезориенитировать даже самых прожжёных геймеров.

Также постепенно открываются новые персонажи (птички, котята, поросята, ёжики, зебры и пр.). На сложных уровнях можно выбрать улитку, поскольку её невысокая скорость позволяет вовремя реагировать на изменяющуюся обстановку. Доступно более 1000 уровней.

Tap Tap Dash
Tap Tap Dash
Tap Tap Dash
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Tap Tap Dash

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