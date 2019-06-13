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Галерея Vyomy для Android

Галерея Vyomy 2.0.7 для Android

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Описание Галерея Vyomy 2.0.7 для AndroidОписание   Скачать Галерея Vyomy 2.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (4,75 Мб) Скриншоты Галерея Vyomy 2.0.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Галерея Vyomy 2.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Галерея Vyomy 2.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Галерея Vyomy - продвинутая 3D-галерея для Android, которая может стать неплохой альтернативой встроенной Галерее. Присутствует возможность изменять стиль отображения галереи (спираль, спираль, круг и др.), имеется блокировка PIN-кодом для скрытых альбомов, воспроизводить фотографии из галереи в виде слайд-шоу, а также делиться фотографиями и видеороликами из своей галереи в Facebook, WhatsApp, Twitter и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Автоматическое изменение стиля отображения галереи при изменении положения/ориентации устройства.
  • Возобновление просмотра фотографий в галерее, с того места, где вы закончили просмотр в последний раз.
  • Исключение и восстановление папок.
  • Скрытие выбранных папок или альбомов с блокировкой PIN-кодом.
  • Возможность установить любое изображение в качестве фона.
  • Настраиваемая панель автоматического скрытия действий.
  • Воспроизведение видео в виде голограммы или в режиме VR.
Галерея Vyomy
Галерея Vyomy
Галерея Vyomy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыВьюверы
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