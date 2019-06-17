Счетчик калорий от YAZIO - приложение для Android, которое сочетает в себе счетчик калорий и дневник питания, благодаря которому можно легко отслеживать физическую активность и успешно снижать вес.

Присутствует индивидуальный план для потери веса или набора мышц, таблица калорийности для более чем 2 млн. различных продуктов, встроенный сканер штрих-кода для быстрого поиска и многое другое.

Ключевые особенности: