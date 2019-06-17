Программы для Android » Хобби, увлечения » Здоровье » Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для Android
Счетчик калорий от YAZIO для Android

Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для AndroidОписание   Скачать Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (10,41 Мб) Скриншоты Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Счетчик калорий от YAZIO - приложение для Android, которое сочетает в себе счетчик калорий и дневник питания, благодаря которому можно легко отслеживать физическую активность и успешно снижать вес.

Присутствует индивидуальный план для потери веса или набора мышц, таблица калорийности для более чем 2 млн. различных продуктов, встроенный сканер штрих-кода для быстрого поиска и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Индивидуальный план для потери веса или набора мышц.
  • Таблица калорийности для более чем 2 млн. продуктов.
  • Трекер питания и пищевой дневник для всех приемов пищи.
  • Возможность отслеживать калории, углеводы, белки и жиры.
  • Возможность создавать приемы пищи, добавлять любимые продукты или вводить в базу новые блюда.
  • Копирование записей дневника с одного дня на другой.
  • Встроенный сканер штрих-кода для быстрого поиска.
  • Отслеживание своих занятий спортом и физической активности.
  • Калькулятор калорий для отслеживания сожженных калорий.
  • Возможность отмечать изменение своего веса.
  • Оценка своего прогресса.
Счетчик калорий от YAZIO
Счетчик калорий от YAZIO
Счетчик калорий от YAZIO
Счетчик калорий от YAZIO
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

АнтиКонтрафакт Алко 1.4.0 для Android

АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае

Тренировки для Дома 1.0.28 для Android

Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую форму, благодаря продуманным программам тренировок для всех основных

200 Отжиманий с нуля 1.1.7 для Android

Эффективный план тренировок, с помощью которого можно добиться цели - 200 отжиманий за раз! Присутствует возможность корректировать план тренировок, следить за

100 Подтягиваний с нуля 1.2.3 для Android

Реально ли подтянуться 100 раз? Данное приложение предлагает уникальный алгоритм, основанный на ваших результатах и дающий возможность создавать индивидуальный план

Plank Workout 1.0.5 для Android

Отличное Android-приложение, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую форму и избавиться от лишнего веса, благодаря сочетанию статических и

Freeletics Bodyweight 4.21 для Android

Freeletics Bodyweight – это не просто очередное приложение для фитнеса. Главная цель одна – помочь вам перейти к улучшенной версии самого себя. Физически и

скачать Adguard

Отзывы о программе Счетчик калорий от YAZIO

Admin

Отзывов о программе Счетчик калорий от YAZIO 4.0.6 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 