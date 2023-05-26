BitDefender Internet Security для Windows
|Оценка:
|4.58/5 голосов - 75
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €59.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|26.0.36.193 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bitdefender
|Категория:
|Комплексная защита
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 23 587 | Статистика
|Размер:
|13,17 Мб
BitDefender Internet Security - решает все задачи по обеспечению безопасности при работе в интернете. Он обеспечивает защиту от вирусов, шпионов, спама, попыток фишинга, вторжений и вредоносного веб-контента.
- Антивирус. Гарантирует обнаружение и удаление всех вирусов, находящихся в обращении. Использует мощные сканирующие механизмы, сертифицированные ICSA, Virus Bulletin, Checkmark, CheckVir и TUV.
- Брандмауэр. Фильтрует сетевой трафик и контролирует время доступа пользователей в интернет и разрешения на запуск приложений. Режим Стелс позволяет «скрыть» ваш компьютер от вредоносного программного обеспечения и хакеров.
- Антиспам. Говоря кратко, модуль Антиспам решит проблему спама, и вы не будете о ней беспокоиться.
- Антишпион. Отслеживает и предупреждает потенциальную возможность проникновения шпионских объектов в режиме реального времени до того, как они нанесут вред вашей системе. Используя обширную базу известных сигнатур шпионских объектов, ваш компьютер останется защищенным от шпионов.
- Родительский контроль. Модуль Родительского контроля BitDefender блокирует доступ к веб-сайтам, которые вы расцениваете как недопустимые, блокирует доступ в Интернет в определенные периоды времени (например, часы занятий), блокирует запуск приложений, например, игр, чатов, общедоступных программ и другие.
- Антифишинг. Защита от онлайн-мошенничества. Защищает от фишинг-атак, контролируя посещаемые веб-страницы. Снижает риск потери конфиденциальных данных.
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Отзывы о программе BitDefender Internet Security
Татьяна про BitDefender Internet Security 23.0.19.85 [04-03-2019]
До 2018 года использовала на домашнем компьютере. Никаких проблем! Все замечательно... Но в 2019 году разочаровал :(( Блокирует всЁ и всЯ, чистит и удаляет нужные файлы и проги, на которые раньше ни один антивир не обращал внимания. В общем, если раньше я была настроена на покупку лицензии, то теперь приходится искать другой, более сговорчивый и понимающий... печаль...
2 | 2 | Ответить
DONT_DEAD про BitDefender Internet Security 16.34.0.1913 RU / 2018 22.0.19.242 EN [28-02-2019]
Поставил free версию, затестить. Собственно, антивирус делает то же самое, что и встроенный Windows Defender - блокирует KMS, спокойно пропускает левые трояны и позволяет шпионить за PC. Самое абсурдное, из-за чего я удалил его - проверяет все загрузки, даже загрузки игр steam и саму игру, когда ты в неё играешь. Заметна нагрузка на диск (считывает данные) и отгрузка трафика параллельно считыванию. Зачем мне антивирус, которые отсылает мои личные данные? Даже при отключенной активной защите он продолжает за вами шпионить, нагружая ресурсы PC.
3 | 13 | Ответить
Андрей про BitDefender Internet Security 16.34.0.1913 RU / 2017 21.0.24.53 EN [25-07-2017]
Всё прекрасно..., но..., созданные моими друзьями проги - постоянно глушит..., добавить в игнор - ПРОБЛЕМММММА!!! Добовлять нужно каждый файл по конкретному пути....
С этим смирился(заплатил за год пользования ТоталСекурити), но вот казус..... по окончании срока... БД сам попробовал оплатить продление подписки с моего аккаунта в ПайПал!!!!!!!!!!! Благо средсв на карточке не было....
Если Мокрый софт и другие и следят, то хоть не так явно вторгаются в личное.!!!!!!!!!
3 | 3 | Ответить
Игорь Л про BitDefender Internet Security 16.34.0.1913 RU / 20.0.18.1037 (2016) EN [24-11-2016]
Лучший однозначно. Купил ключ. Не пожалел ни разу. Вообще его не замечаю, а он работает. Продлил по предложению со скидкой. При окончании опять обязательно продлю. Были разные, но все требовали к себе внимания. Этот - незаметный трудяга.
3 | 5 | Ответить
Vefion про BitDefender Internet Security 16.34.0.1913 RU / 20.0.18.1037 (2016) EN [19-01-2016]
Битдефендер ИС не прибил ни одного кряка на жестком, за это его и люблю. Уровень детекта наивысший, ничего не проскочит. Можно и за машину быть спокойным, и варез на жестком хранить без проблем, и за активацию ОСи не переживать, не тронет ее. Настоящий сторож, умный и понятливый, единственное решение безопасности за которое мне не жалко денег и в котором я уверен на все сто процентов.
В работе дефендер вообще не заметен. Поставил и забыл, дальше он сделает все на автопилоте. И полечит, и обновится, и проверит (с другими могут возникнуть вопросы, а с этим подозрительным файлом что делать, а это куда отправить и т.д. Дефендер в отличии от коллег совершенно не отвлекает на такие вопросы). Никогда не возникало проблем с производительностью системы по вине этого антивиря (вин7 х64, 8 гб RAM). Тихо сидит в трее и работает а не создает видимость.
Подчеркнуто никогда не возникало проблем с его удалением (периодически сносил, когда заканчивалась промо и ставил либо комодо, либо другое промо). Все и всегда удаляется с первого раза четко и без оговорок.
Программа работает как часы, ни разу не делала ошибок, обязанности свои выполняет на все сто. В данный момент на старом ноуте 2009 года стоит БИС 2015 года с 2 гигами оперативы и десяткой х64, опять-таки, в работе не ощущается вообще.
На системнике и подавно. Сейчас активировал промо БИС 2016, через полгода, возможно, приобрету лицензию, создатели явно заслужили свои деньги, по крайней мере я вижу за что можно платить - за спокойствие и безопасность. ИМХО.
6 | 5 | Ответить