Отзывы о программе BitDefender Internet Security

Vefion

Битдефендер ИС не прибил ни одного кряка на жестком, за это его и люблю. Уровень детекта наивысший, ничего не проскочит. Можно и за машину быть спокойным, и варез на жестком хранить без проблем, и за активацию ОСи не переживать, не тронет ее. Настоящий сторож, умный и понятливый, единственное решение безопасности за которое мне не жалко денег и в котором я уверен на все сто процентов.

В работе дефендер вообще не заметен. Поставил и забыл, дальше он сделает все на автопилоте. И полечит, и обновится, и проверит (с другими могут возникнуть вопросы, а с этим подозрительным файлом что делать, а это куда отправить и т.д. Дефендер в отличии от коллег совершенно не отвлекает на такие вопросы). Никогда не возникало проблем с производительностью системы по вине этого антивиря (вин7 х64, 8 гб RAM). Тихо сидит в трее и работает а не создает видимость.

Подчеркнуто никогда не возникало проблем с его удалением (периодически сносил, когда заканчивалась промо и ставил либо комодо, либо другое промо). Все и всегда удаляется с первого раза четко и без оговорок.

Программа работает как часы, ни разу не делала ошибок, обязанности свои выполняет на все сто. В данный момент на старом ноуте 2009 года стоит БИС 2015 года с 2 гигами оперативы и десяткой х64, опять-таки, в работе не ощущается вообще.

На системнике и подавно. Сейчас активировал промо БИС 2016, через полгода, возможно, приобрету лицензию, создатели явно заслужили свои деньги, по крайней мере я вижу за что можно платить - за спокойствие и безопасность. ИМХО.

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