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Enlight Pixaloop для Android

Enlight Pixaloop 1.0.11 для Android

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Описание Enlight Pixaloop 1.0.11 для AndroidОписание   Скачать Enlight Pixaloop 1.0.11 для AndroidСКАЧАТЬ (82 Мб) Скриншоты Enlight Pixaloop 1.0.11 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Enlight Pixaloop 1.0.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Enlight Pixaloop 1.0.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Enlight Pixaloop - простое в использование приложение, позволяющее анимировать любую фотографию. Достаточно пару тапов по экрану своего мобильного устройства — и анимированные эффекты оживят ваше фото. В результате обработки ваши фотографии превратятся в потрясающие видео, которые проигрываются вперед-назад или по кругу, как файлы GIF.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность анимировать фото всего за пару касаний.
  • Возможность задавать направление проигрывания видео.
  • Возможность установить статичные фрагменты фото, которые не должны двигаться.
  • Наличие инструмента "Заморозка".
  • Возможность выбрать наиболее подходящий вид неба из множества шаблонов.
  • Наличие спецэффектов, способных придать индивидуальности вашим фото для Сторис и Ленты Instagram.
  • Возможность добавлять погодные эффекты, блестяшки и пр.
  • Кинематографические эффекты для фото.
  • Настройка всех деталей движения и анимации: скорости, направления и стиля.
  • Редактирование перспективы и стиля фото с помощью бесконечного набора дополнений и эффектов.
  • Возможность анимировать все элементы фотографий: волосы, волны, облака и элементы одежды.
Enlight Pixaloop
Enlight Pixaloop
Enlight Pixaloop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Enlight Pixaloop

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