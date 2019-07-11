Icecream Video Editor - бесплатный видео редактор, предлагающий большое количество опций и функций для создания видео проектов. Присутствует возможность добавлять видео файлы, изображения и аудио файлы в программу, чтобы затем добавить их на таймлайн.

Также пользователь может добавлять цвета, визуальные эффекты и переходы между сценами, добавлять текст, применять к нему эффекты и определять его расположение на экране, задавать формат видео, разрешение и качество, обрезать видео и аудио, поворачивать и отражать видео и изображения, создавать видео и загружать их на Google Drive, YouTube и Dropbox прямо из программы и многое другое.

Основные возможности: