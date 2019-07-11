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Icecream Video Editor 1.21
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Icecream Video Editor - бесплатный видео редактор, предлагающий большое количество опций и функций для создания видео проектов. Присутствует возможность добавлять видео файлы, изображения и аудио файлы в программу, чтобы затем добавить их на таймлайн.
Также пользователь может добавлять цвета, визуальные эффекты и переходы между сценами, добавлять текст, применять к нему эффекты и определять его расположение на экране, задавать формат видео, разрешение и качество, обрезать видео и аудио, поворачивать и отражать видео и изображения, создавать видео и загружать их на Google Drive, YouTube и Dropbox прямо из программы и многое другое.
Основные возможности:
- Возможность помещать видео и фото сцены на один таймлайн.
- Добавление одного из 15 переходов.
- Добавление видео эффектов.
- Обрезка видео.
- Добавление аудиодорожки к видео.
- Добавление текста.
- Ускорение и замедление видео.
- Отражение и поворот добавленных видео клипов и фото.
- Выбор качества видео.
- Возможность загружать видео на YouTube, Dropbox и Google Drive.
- Аудио настройки: громкость, эффекты, появление, затухание.
- и многое другое...
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