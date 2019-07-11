Icecream Video Editor для Windows

Icecream Video Editor 1.21

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Описание Icecream Video Editor 1.21Описание   Скачать Icecream Video Editor 1.21СКАЧАТЬ (36,73 Мб) Скриншоты Icecream Video Editor 1.21Скриншоты (5)   Статистика Icecream Video Editor 1.21Статистика   Отзывы о Icecream Video Editor 1.21Отзывы (0)  
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Icecream Video Editor - бесплатный видео редактор, предлагающий большое количество опций и функций для создания видео проектов. Присутствует возможность добавлять видео файлы, изображения и аудио файлы в программу, чтобы затем добавить их на таймлайн.

Также пользователь может добавлять цвета, визуальные эффекты и переходы между сценами, добавлять текст, применять к нему эффекты и определять его расположение на экране, задавать формат видео, разрешение и качество, обрезать видео и аудио, поворачивать и отражать видео и изображения, создавать видео и загружать их на Google Drive, YouTube и Dropbox прямо из программы и многое другое.

Основные возможности:

  • Возможность помещать видео и фото сцены на один таймлайн.
  • Добавление одного из 15 переходов.
  • Добавление видео эффектов.
  • Обрезка видео.
  • Добавление аудиодорожки к видео.
  • Добавление текста.
  • Ускорение и замедление видео.
  • Отражение и поворот добавленных видео клипов и фото.
  • Выбор качества видео.
  • Возможность загружать видео на YouTube, Dropbox и Google Drive.
  • Аудио настройки: громкость, эффекты, появление, затухание.
  • и многое другое...
Icecream Video Editor
Icecream Video Editor
Icecream Video Editor
Icecream Video Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Icecream Video Editor

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