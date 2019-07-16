RegistryChangesView для Windows

RegistryChangesView 1.20

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Описание RegistryChangesView 1.20Описание   Скачать RegistryChangesView 1.20СКАЧАТЬ (76 Кб) Скриншоты RegistryChangesView 1.20Скриншоты (1)   Статистика RegistryChangesView 1.20Статистика   Отзывы о RegistryChangesView 1.20Отзывы (0)  
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RegistryChangesView - небольшая портативная утилита для Windows, которая позволяет пользователю сделать снимок системного реестра, а затем сравнить его с другими снимками реестра, с текущим реестром или с файлами реестра, хранящимися в теневой копии, созданной ОС. Сравнивая 2 снимка реестра, можно увидеть абсолютно все изменения, внесенные в реестр, и при желании экспортировать изменения реестра в стандартный файл .reg RegEdit.

RegistryChangesView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе RegistryChangesView

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