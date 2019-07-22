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RAID: Shadow Legends для Android

RAID: Shadow Legends 1.9.0 для Android

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Описание RAID: Shadow Legends 1.9.0 для AndroidОписание   Скачать RAID: Shadow Legends 1.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (86,44 Мб) Скриншоты RAID: Shadow Legends 1.9.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика RAID: Shadow Legends 1.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о RAID: Shadow Legends 1.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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RAID: Shadow Legends - мобильная RPG, в которой игроку необходимо спасти королевство Телерия, призывая могущественных воинов Света и Тьмы. Присутствует сотни героев из 16 фракций, имеется возможность развивать их навыки и параметры, сражаться с боссами и другим игрокам.

Совершенствуйте свою стратегию от битвы к битве, и никакие соперники вам не будут страшны.

Особенности игры:

  • Самостоятельно выбирайте стратегию боя.
  • Возможность сражаться в команде (кланы, совместные задания и пр.).
  • PVE-кампания, включающая 12 невероятных локаций, разбросанных на масштабной карте.
  • Грандиозные сражения с десятками боссов – получайте ценные награды, опыт и новых героев.
  • PVP-арена, в которой необходимо сражаться один на один с другими игроками.
  • Уникальные таланты и артефакты для ваших героев.
  • Собирайте непобедимую команду среди сотен героев, которые представляют 16 фракций (варвары, оборотни, нежить, отступники, эльфы и многие другие).
  • Потрясающая 3D графика с детально проработанными 3D моделями героев и локаций, а также потрясающей анимацией.
  • Режим автобоя.
RAID: Shadow Legends
RAID: Shadow Legends
RAID: Shadow Legends
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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