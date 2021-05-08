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Assassin's Creed Восстание для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ролевые, RPG
Загрузок (сегодня/всего):0 / 778 | Статистика
Размер:63,52 Мб
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Assassin's Creed Восстание - официальная мобильная RPG-стратегия по вселенной Assassin's Creed. Помогите Братству Ассасинов в борьбе с тамплиерами под предводительством великого иквизитора Испании Торквемады. Присутствует возможность привлечь в свою команду более 40 ассасинов, как эксклюзивных персонажей, так и настоящих легенд.

Каждый персонаж обладает собственными навыками, которые нужно прокачивать, например некоторые герои специализируются на холодном оружии, другие умеют обходить ловушки и вскрывать замки, третьи могут незаметно пробраться под носом у толпы стражников и т.д.

Как именно проходить уровень зависит от вас - можно ломиться напролом, убивая всех на своем пути, или же проявляйте чудеса ловкости, крадясь мимо противников в стелс-режиме. Соберите команду из трех, по вашему мнению наиболее подходящих, ассасинов, и отправляйтесь на тайные задания в разных частях средневековой Испании.

Основные особенности:

  • Узнайте легенды братства и взгляните на его историю по-новому.
  • Создайте команду, выбирая из более 40 ассасинов.
  • Улучшайте навыки и повышайте уровни ассасинов, чтобы нарастить мощь братства и победить тамплиеров.
  • Улучшайте крепость по мере расширения братства, усиливайте влияние и совершенствуйте навыки ассасинов.
  • Стройте новые комнаты, изготавливайте оборудование и эликсиры, собирайте материалы.
  • Собирайте фрагменты ДНК, чтобы разблокировать новых героев и совершенствовать их способности.
  • Отправляйте группу ассасинов на тайные задания в разных частях Испании.
  • Выберите оптимальную комбинацию героев для достижения поставленной цели.
  • Выработайте собственную стратегию и используйте уникальные навыки ассасинов, чтобы проникать в крепости тамплиеров и рушить их планы.
  • Деритесь со всеми, кого увидите, или же используйте более скрытный подход - решать вам!
  • Исследуйте новые времена и эпохи во время сезонных событий.
  • Заработайте дополнительные награды и получите шанс разблокировать новых редких ассасинов, участвуя в сезонных событиях.
  • Соревнуйтесь с игроками всего мира за верхние строчки в списках лидеров. Доберитесь до вершин списков лидеров, чтобы получить еще более ценные награды!
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