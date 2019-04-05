Программы для Android » Игры » Ролевые, RPG » Westland Survival 0.10.1 для Android
Westland Survival для Android

Westland Survival 0.10.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Westland Survival 0.10.1 для AndroidОписание   Скачать Westland Survival 0.10.1 для AndroidСКАЧАТЬ (60,7 Мб) Скриншоты Westland Survival 0.10.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Westland Survival 0.10.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Westland Survival 0.10.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Westland Survival - перенеситесь во времена Дикого Запада, и постарайтесь выжить в мире полном опасностей, где норма - это регулярные ограбления поездов, охота на бизонов, стычки с индейцами, а защищенными себя чувствуют только самые быстрые и меткие стрелки.

Собирайте ресурсы, обустраивайте свое ранчо, разведывайте территории, обыскивайте пещеры и города-призраки, общайтесь с индейцами и сражайтесь с бандитами. Выживи и стань самым прославленным ковбоем.

Ключевые особенности:

  • Построй своё уникальное ранчо на Диком Западе.
  • Перестреливайся с бандитами на пистолетах и ружьях.
  • Вырубай дерево, добывай руду, охоться на животных.
  • Создавай новую экипировку и предметы.
  • Скачи на лошади и приручай диких животных.
  • Различные квесты.
  • Разнообразные локации, в которых кроются тайны Дикого Запада.
  • Дуэли за звание лучшего стрелка.
Westland Survival
Westland Survival
Westland Survival
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
ТОП-сегодня раздела "Ролевые, RPG"
 

RealmCraft 3D 3.9.2 для Android

Увлекательная игра-песочница с трехмерным, динамически изменяющимся, миром с полной свободой действия. Игра предлагает два режима - Survival и Creative. Также

Mafia III: Банды 1.0.0.226798 для Android

Mafia III: Банды – возглавьте небольшую преступную группировку и станьте боссом в собственной криминальной семье. Действия игры происходят в мире Mafia III, где вы

ZENONIA 3 1.0.7 для Android

ZENONIA 3 - ролевая игра для Android с возможностью игры как по сети с другими участниками, так и в одиночку в оффлайновом режиме. Пройдите 277 уникальных карты,

Best Fiends 5.2.2 для Android

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься

Футурама: Миры Будущего 1.5.2 для Android

Футурама: Миры Будущего – отправляйтесь в увлекательные приключения вместе с героями мультсериала Футурама. Играйте за Фрая, Лилу, Бендера и других персонажей,

Inotia3: Children of Carnia 1.4.5 для Android

Inotia3: Children of Carnia — эпическая RPG-игра, где вы будете управлять одним из шести героев или создавать из них уникальные партии . В процессе прохождения вас

скачать Adguard

Отзывы о программе Westland Survival

Admin

Отзывов о программе Westland Survival 0.10.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 