Westland Survival - перенеситесь во времена Дикого Запада, и постарайтесь выжить в мире полном опасностей, где норма - это регулярные ограбления поездов, охота на бизонов, стычки с индейцами, а защищенными себя чувствуют только самые быстрые и меткие стрелки.

Собирайте ресурсы, обустраивайте свое ранчо, разведывайте территории, обыскивайте пещеры и города-призраки, общайтесь с индейцами и сражайтесь с бандитами. Выживи и стань самым прославленным ковбоем.

Ключевые особенности: