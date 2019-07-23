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EWA: Уроки английского 5.1.7 для Android
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EWA: Уроки английского - приложение, предлагающее пользователю уникальную методику изучения английского языка, включающую тематические онлайн-курсы, разговорную речь, героев фильмов и сериалов, популярные книги, аудиокниги и многое другое.
Курсы для удобства разбиты по темам: Начальный курс, Средний уровень, Продвинутый английский, Для путешествий, Бизнес-английский, Грамматика и др.
Ключевые особенности:
- Наличие в библиотеке более 1000 английских книг.
- Возможность выбирать книги по уровню сложности (от Начального до Продвинутого) и жанрам.
- Быстрый перевод незнакомых слов и добавление их на изучение, чтобы точно не забыть.
- У каждой книги имеется аудиоверсия, которая поможет распознать корректное произношение.
- Более 40 000 дидактических карточек: выбирай слова и учи с помощью уникальной системы интервального повторения.
- Ежедневные интерактивные диалоги с любимыми героями фильмов и сериалов (Терминатор, Брюс Уиллис, Джеки Чан и многие другие).
- Возможность учиться в своем темпе, осваивать реальную разговорную лексику, улучшать уровень английского и пользоваться преимуществами знания английского.
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