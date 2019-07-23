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EWA: Уроки английского для Android

EWA: Уроки английского 5.1.7 для Android

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Описание EWA: Уроки английского 5.1.7 для AndroidОписание   Скачать EWA: Уроки английского 5.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (39,21 Мб) Скриншоты EWA: Уроки английского 5.1.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика EWA: Уроки английского 5.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о EWA: Уроки английского 5.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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EWA: Уроки английского - приложение, предлагающее пользователю уникальную методику изучения английского языка, включающую тематические онлайн-курсы, разговорную речь, героев фильмов и сериалов, популярные книги, аудиокниги и многое другое.

Курсы для удобства разбиты по темам: Начальный курс, Средний уровень, Продвинутый английский, Для путешествий, Бизнес-английский, Грамматика и др.

Ключевые особенности:

  • Наличие в библиотеке более 1000 английских книг.
  • Возможность выбирать книги по уровню сложности (от Начального до Продвинутого) и жанрам.
  • Быстрый перевод незнакомых слов и добавление их на изучение, чтобы точно не забыть.
  • У каждой книги имеется аудиоверсия, которая поможет распознать корректное произношение.
  • Более 40 000 дидактических карточек: выбирай слова и учи с помощью уникальной системы интервального повторения.
  • Ежедневные интерактивные диалоги с любимыми героями фильмов и сериалов (Терминатор, Брюс Уиллис, Джеки Чан и многие другие).
  • Возможность учиться в своем темпе, осваивать реальную разговорную лексику, улучшать уровень английского и пользоваться преимуществами знания английского.
EWA: Уроки английского
EWA: Уроки английского
EWA: Уроки английского
EWA: Уроки английского
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки
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Отзывы о программе EWA: Уроки английского

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